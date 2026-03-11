MENOY

MEDIA NEWS

Συγκλονίζει η Ελένη Χατζίδου: “Με έχουν κλειδώσει σε γραφείο επιχειρηματία για να με στριμώξει και ούρλιαζα”

THESTIVAL TEAM

Η Ελένη Χατζίδου την Τετάρτη (11/03) μίλησε μέσα από το «Breakfast@Star» για ένα σκηνικό που έζησε στο παρελθόν στον εργασιακό της χώρο, με αφορμή τις δηλώσεις της Χριστίνας Βραχάλη.

«Αυτό παιδιά πρέπει να συμβαίνει παντού, γιατί κάποιοι στο παρελθόν, στα προηγούμενα χρόνια, το κάναν αυτό και βγήκαν και απαντήσανε και βγήκανε μπροστά και επαναστατήσανε ή κάναν αυτό που έπρεπε να γίνει δηλαδή, να βάλουν κάποιους ανθρώπους στη θέση τους, και μπορούμε και εμείς…

Να έχει ανοίξει ο δρόμος για μας και μπορούμε και έχουμε όλα αυτά και γευόμαστε τέλος πάντων τα πράγματα διαφορετικά. Πώς δεν το έχω βιώσει; Εμένα με έχουν κλειδώσει μέσα σε γραφείο επιχειρηματία, σε γραφείο νυχτερινού μαγαζιού, να μην μπορώ να φύγω, για να με στριμώξει, να μου πει, να μου κάνει… με κλείδωσε και ούρλιαζα», περιέγραψε η Ελένη Χατζίδου.

Δείτε στο ακόλουθο βίντεο όσα αποκάλυψε η Ελένη Χατζίδου:

Ελένη Χατζίδου

