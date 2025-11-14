MENOY

MEDIA NEWS

Συγκινημένη η Αγγελική Νικολούλη: “Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την αγάπη σας, αυτές τις δύσκολες ημέρες του πένθους”

THESTIVAL TEAM

Μετά από δυο εβδομάδες τηλεοπτικής απουσίας, η Αγγελική Νικολούλη επέστρεψε με το «Φως Στο Τούνελ», το βράδυ της Παρασκευής 14 Νοεμβρίου.

Η καταξιωμένη δημοσιογράφος και παρουσιάστρια έχασε πριν λίγο διάστημα την πολυαγαπημένη της μητέρα, με συνέπεια να μην προβληθεί η εκπομπή της προηγούμενης εβδομάδας.

Στην έναρξη της αποψινής εκπομπής, η Αγγελική Νικολούλη ανέφερε συγκινημένη: «Καλησπέρα. Θα ήθελα φίλοι μου, στην αρχή της εκπομπής να πω σε όλους ένα μεγάλο ευχαριστώ για την αγάπη και την συμπαράσταση αυτές τις δύσκολες ημέρες του πένθους γιατί έχασα τη μητέρα μου. Για αυτό τον λόγο δεν άναψαν τα φώτα στο Τούνελ την περασμένη εβδομάδα. Σας ευχαριστώ όλους θερμά».

