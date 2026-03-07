MENOY

Survivor – “Προσγειώθηκε” στην παραλία και αναστάτωσε τους Αθηναίους: “Είναι διαβασμένη”

THESTIVAL TEAM

Προς ενίσχυση της κόκκινης ομάδας στο Survivor… προσγειώθηκε στον Άγιο Δομίνικο μια ακόμα νέα παίκτρια, όπως παρακολουθήσαμε στο νέο επεισόδιο που προβλήθηκε το βράδυ του Σαββάτου στον ΣΚΑΪ.

Ο λόγος για την Μιλένα Σδρένια, την 24χρονη από τον Πειραιά που ασχολείται με το Sports Marketing, αναφέρει το zappit.gr.

Έτσι, στις πρώτες της δηλώσεις επί Αγίου Δομινίκου, η νέα παίκτρια των Αθηναίων εκμυστηρεύτηκε στην κάμερα του Survivor πως “οι οκτώ μου φαίνονται πάρα πολύ καλοί. Με υποδέχθηκαν πάρα πολύ ωραία, θα πω, οπότε είμαι καλά”.

“Μπαίνω στο Survivor για να δω, αρχικά, μέχρι που μπορεί να φτάσει η Μιλένα, σαν Μιλένα και εννοείται για να κερδίσω τις 250.000 ευρώ”.


“Η Μιλένα φαίνεται ένα πολύ εντάξει παιδί, ένα παιδί το οποίο ωστόσο μας έχει δει όλους απ’ έξω. Έχει δει όλες τις προσωπικές μας συνεντεύξεις, έχει ακούσει ό,τι έχουμε πει, έχει δει τις προσωπικότητες μας 100% εκτεθειμένες στην τηλεόραση επί δύο μήνες. Όχι επί έναν μήνα, όχι επί δέκα μέρες. Αυτό σημαίνει ότι εδώ πέρα η Μιλένα είναι διαβασμένη” υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ο Δημήτρης στο νέο επεισόδιο για το Survivor που είδαμε, το βράδυ του Σαββάτου, στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.

