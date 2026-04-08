Survivor: Μια απρόσμενη αποχώρηση

Μαντίσα Τσότα, Κωνσταντίνα Μπακαρού, Όλγα Λοβέρα και Νίκος Κάππος βρίσκονται με το ένα πόδι εκτός παιχνιδιού. Στο νέο επεισόδιο του Survivor, απόψε, Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου, στις 21.00, στον ΣΚΑΪ, θα μάθουμε ποιος ή ποια θα επιστρέψει στην Ελλάδα.

Μία εβδομάδα γεμάτη εντάσεις για τους «Αθηναίους» ολοκληρώνεται απόψε και είναι πολύ πιθανό αυτό να γίνει με μία αποχώρηση. Ακόμα κι αν το τηλεοπτικό κοινό αποφασίσει να «σώσει» δύο Κόκκινους, οι υποψήφιοι αυτής της ομάδας είναι τρεις και κάποιος θα χρειαστεί να μονομαχήσει για την παραμονή του. Η συμπεριφορά του Benzy Καραντώνη απέναντι στην Μαντίσα Τσότα δείχνει να την έχει προβληματίσει. Υπάρχει συναίσθημα ή στρατηγική πίσω από τη στάση του;

Από την άλλη πλευρά, οι «Επαρχιώτες» προσπαθούν να καταλάβουν για ποιο λόγο οι «Αθηναίοι» δεν επέλεξαν να βγάλουν στην ψηφοφορία ένα θεωρητικά «δυνατό» μέλος τους για να έχουν περισσότερες πιθανότητες να αποχωρήσει η Μαντίσα. Κάποιοι κάνουν λόγο για «δειλία»…

Στο αγώνισμα Επάθλου, οι Survivors θα πρέπει να αγωνιστούν σε δυάδες, σε μία διαδικασία που θυμίζει flag race. Πόσο καλά μπορεί να λειτουργήσει αυτό;

Στο Συμβούλιο του νησιού, θα μάθουν όλοι τα δύο ονόματα που έλαβαν τη στήριξη του τηλεοπτικού κοινού και τους δύο μονομάχους της βραδιάς. Στο Survivor όμως οι ανατροπές δεν σταματούν.

