MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

Survivor: Με ποια κριτήρια θα βγει η πρώτη υποψηφιότητα;

|
THESTIVAL TEAM

Νέο ανακάτεμα στην… τράπουλα του Survivor αναμένεται να έχουμε από απόψε, Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2025, όπως θα παρακολουθήσουμε στο νέο επεισόδιο που θα προβληθεί στις 21:00 στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.

Δυναμικές προσωπικότητες έρχονται πέντε νέοι παίκτες έρχονται να κάνουν την είσοδό τους και να ταράξουν τα, ήδη αναστατωμένα, νερά του Αγίου Δομίνικου.


Πριν την άφιξή τους, ωστόσο, ένας πάπυρος έχει φτάσει στα χέρια της Αναστασίας με το περιεχόμενο του οποίου να τη φέρνει μπροστά σε ένα δίλλημα. Πρέπει να πάρει μία απόφαση η οποία θα επηρεάσει το παρόν και το μέλλον της.

Οι Survivors ταράζονται με τις αφίξεις των νέων προσώπων, το πρώτο αγώνισμα ασυλίας θα δείξει κατά πόσο η άφιξή τους επηρεάζει τη δυναμική των ομάδων.

Στο συμβούλιο του νησιού, ένα από τα καινούργια πρόσωπα θα κάνει αισθητή την παρουσία του.

Με ποια κριτήρια θα βγει η πρώτη υποψηφιότητα γι’ αυτή την εβδομάδα στο Survivor;

Survivor

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Άγιος Δημήτριος: Μετά από καταδίωξη ένας 17χρονος χτύπησε δύο μηχανές πριν καταλήξει με το ΙΧ του στο ίντερνετ καφέ – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ώρες πριν

Χαρακόπουλος: Η κυβέρνηση ανεβάζει ρυθμούς προχωρώντας τις μεταρρυθμίσεις

LIFESTYLE 12 ώρες πριν

Brad Arnold: Πέθανε ο frontman των 3 Doors Down σε ηλικία 47 ετών

ΖΩΔΙΑ 20 ώρες πριν

Για 3 ζώδια όλα μπαίνουν στη θέση τους – “Είναι στο χέρι σας να φτιάξετε κάτι όμορφο”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Όχι σε μια αντιδραστική και αναχρονιστική Συνταγματική Αναθεώρηση

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Απίστευτο περιστατικό στην Πύλο: Νεαρός επιτέθηκε με γκλοπ σε κουρέα επειδή… δεν του άρεσε το κούρεμά του