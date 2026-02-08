Survivor: Με ποια κριτήρια θα βγει η πρώτη υποψηφιότητα;

Νέο ανακάτεμα στην… τράπουλα του Survivor αναμένεται να έχουμε από απόψε, Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2025, όπως θα παρακολουθήσουμε στο νέο επεισόδιο που θα προβληθεί στις 21:00 στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.

Δυναμικές προσωπικότητες έρχονται πέντε νέοι παίκτες έρχονται να κάνουν την είσοδό τους και να ταράξουν τα, ήδη αναστατωμένα, νερά του Αγίου Δομίνικου.



Πριν την άφιξή τους, ωστόσο, ένας πάπυρος έχει φτάσει στα χέρια της Αναστασίας με το περιεχόμενο του οποίου να τη φέρνει μπροστά σε ένα δίλλημα. Πρέπει να πάρει μία απόφαση η οποία θα επηρεάσει το παρόν και το μέλλον της.

Οι Survivors ταράζονται με τις αφίξεις των νέων προσώπων, το πρώτο αγώνισμα ασυλίας θα δείξει κατά πόσο η άφιξή τους επηρεάζει τη δυναμική των ομάδων.

Στο συμβούλιο του νησιού, ένα από τα καινούργια πρόσωπα θα κάνει αισθητή την παρουσία του.

Με ποια κριτήρια θα βγει η πρώτη υποψηφιότητα γι’ αυτή την εβδομάδα στο Survivor;