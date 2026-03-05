MENOY

MEDIA NEWS

Survivor – Κατέρρευσε με λυγμούς ο Μιχάλης Σηφάκης: “Με τον πατέρα μου δεν είχαμε καλές σχέσεις”

|
THESTIVAL TEAM

Σε πολύ έντονη συναισθηματική φόρτιση ήλθαν Αθηναίοι και Επαρχιώτες στο νεό επεισόδιο του Survivor το οποίο και προβλήθηκε στο τροποποιημένο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ, λόγω επικαιρότητας και διακοπών της γνώριμης ροής στην prime time, την Τετάρτη.

Αφορμή γι’ αυτήν στάθηκε, βεβαίως, το νέο έπαθλο επικοινωνίας το οποίο και για την μπλε ομάδα θα ήταν… δυο γράμματα από μέλη της οικογένειας τους.

Ανάμεσα στους ιδιαιτέρως συγκινημένους παίκτες των Επαρχιωτών, δε, ήταν και ο Μιχάλης Σηφάκης ο οποίος και ξέσπασε σε δάκρυα με λυγμούς όταν ο Γιώργος Λιανός του έδωσε τον λόγο.

Πιο συγκεκριμένα, με φωνή πνιγμένη στο δάκρυ, ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής και παίκτης της μπλε ομάδας σημείωσε τα εξής. “Από το 2007 λείπω από το σπίτι μου, αν εξαιρέσεις τον τελευταίο χρόνο πριν μπω στο παιχνίδι που ζούσα στο Ηράκλειο. Όλα αυτά τα χρόνια δεν έχω ούτε με τους γονείς μου πολλές εικόνες ούτε με τα αδέλφια μου. Με τον πατέρα μου, τον τελευταίο χρόνο, έχουμε έρθει πιο κοντά. Δεν είχαμε καλές σχέσεις”.

“Έχω συνηθίσει να μην τους βλέπω, τουλάχιστον με βλέπουν εκείνοι. Τον αδελφό μου τον μικρό τον περνάω 17 χρόνια και, στην ουσία, έλειπα σ’ όλη την εφηβεία του. Τους αγαπώ πολύ, ξέρουν ότι αντέχω”.

“Πατέρα… Ο άντρας κάνει τη γενιά κι όχι η γενιά τον άντρα, σαν είναι ο τράγος δυνατός δεν τονε στένει η μάντρα. Είμαι πολύ δυνατός και αντέχω και τη μάντρα θα την ρίξω κάτω” κατέληξε, δακρυσμένος, ο Μιχάλης Σηφάκης στο νέο επεισόδιο του Survivor στον ΣΚΑΪ.

Survivor Μιχάλης Σηφάκης

