Survivor – Η Φανή Παντελάκη “άφησε” τη μονομαχία και με δάκρυα αποχώρησε: Θέλω να είμαι σε μια ομάδα που να με θέλει

Ένα από τα πιο απρόβλεπτα στιγμιότυπα της φετινής σεζόν καταγράφηκε στο Survivor, όταν η Φανή Παντελάκη βρέθηκε στη μονομαχία αποχώρησης απέναντι στη Δήμητρα Λιάγγα και, όπως παραδέχτηκε και ο Γιώργος Λιανός, έδειξε να αφήνει τη μάχη.

Ο Γιώργος Λιανός δεν έκρυψε την απορία του. «Αυτό που είδα εγώ, παρακολουθώντας τη μονομαχία, είναι τη Φανή να το αφήνει. Τι ακριβώς έγινε απόψε;» τη ρώτησε.

Η παίκτρια εξήγησε πως η επιλογή της ήταν συνειδητή και συνδεόταν με τη θέση της μέσα στην ομάδα. «Κοίταξα τη Δήμητρα και της είπα “you”. Έχει πιο σημαντικό λόγο από μένα. Θέλω να είμαι σε μια ομάδα που να με θέλει. Εφόσον δεν με θέλει, θα φύγω με το κεφάλι ψηλά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, στάθηκε στην εμπειρία της συμμετοχής της στο παιχνίδι, σημειώνοντας πως γνώριζε εξαρχής τις δυσκολίες. «Ήταν όνειρό μου να παραβρεθώ εδώ. Ήξερα ότι θα πεινάσω, θα είμαι βρώμικη. Ζω μία φορά και είμαι πολύ χαρούμενη που βρέθηκα εδώ», είπε.

Από την πλευρά της, η Δήμητρα αποκάλυψε πως δεν υπήρξε καμία συνεννόηση πριν από τη μονομαχία. «Δεν συζητήσαμε ποτέ κάτι πριν γίνει αυτό. Της είπα ότι θα τα παίξουμε μέχρι τέλος», τόνισε, ευχαριστώντας τη Φανή για την επιλογή της.

Η αποχώρηση της Φανής Παντελάκη δεν ολοκληρώθηκε εκεί. Ο Γιώργος Λιανός της ζήτησε να χρησιμοποιήσει το τελευταίο της πλεονέκτημα, δίνοντάς της τη δυνατότητα να επιβραβεύσει ή να τιμωρήσει έναν συμπαίκτη της ενόψει της επόμενης χαμένης ασυλίας.

Αφού κατέγραψε την επιλογή της σε φάκελο, η 34χρονη ποδοσφαιρίστρια παρέδωσε τη δάδα της και αποχώρησε από το παιχνίδι.