Survivor – Benzy σε Μαντίσα: “Σου είπα να μην του μιλάς και τι μου είπες… Γιατί ζηλεύεις; Εγώ θα ζήλευα τον Νίκο;”

Η ένταση κορυφώθηκε στο αποψινό (7/4) επεισόδιο του Survivor πριν από τον αγώνα ασυλίας και το έπαθλο φαγητού, με τη Μαντίσα και τον Benzy από την ομάδα των Αθηναίων να έρχονται σε ευθεία αντιπαράθεση μπροστά σε όλους.

Το σκηνικό επιβεβαιώνει πως η Μαντίσα βρίσκεται πλέον σε απόσταση από την υπόλοιπη ομάδα, καθώς οι συμπαίκτες της φαίνεται να την έχουν απομακρύνει.

Η ίδια προσπάθησε να εξηγήσει τη στάση της με τον Benzy να αντιδρά έντονα, ζητώντας επιτακτικά μια συγγνώμη: «Δεν πειράζει, bro. Ακόμα ούτε ένα “συγγνώμη”. Δεν πειράζει τι έκανες στη ζωή σου, ακόμα ούτε ένα “συγγνώμη”, bro. Ένα “συγγνώμη” και προχωράμε. Αν έλεγες “συγγνώμη” πριν μια εβδομάδα, θα τελείωνε, bro. Μόνο “συγγνώμη”. Ένα “συγγνώμη”! Έχεις τόσο αέρα και τόσο “εγώ”, δεν μπορείς να πεις “συγγνώμη”. Και τώρα είμαστε εδώ όλοι περίεργοι, και ακόμα θα είμαστε έτσι όταν είσαι δίπλα μας, bro. Πόσες φορές πρέπει να σου πω να πεις “συγγνώμη”;»

Η Μαντίσα απάντησε: «Το μόνο λάθος που έχω κάνει, είναι που έπιασα τον Νίκο». Η ένταση συνεχίστηκε, με τον Benzy να λέει: «Που κάνεις σουσού με τους πάντες; Κάνεις σουσού… πόσες φορές με πιάνεις κι εγώ φρικάρω γιατί σου λέω… Δεν θέλω να μιλάω για άλλους, bro, δεν με νοιάζει. Ήρθα εδώ να παίξω παιχνίδια, το focus μου είναι εδώ. Εδώ, εδώ, εδώ. Αγώνα, αγώνα. Θέλω να κερδίσω κάθε ματς… Δεν με νοιάζει το σουσού για κανέναν. Εσύ χάζεψες μέσα στο παιχνίδι! You got lost! You got lost!»

Η Μαντίσα επέμεινε: «Το μόνο λάθος που έχω κάνει, είναι που συζήτησα με τον Νίκο σαν να συζητούσα με οποιονδήποτε άνθρωπο, είπα την άποψή μου σε λάθος άνθρωπο. Μόνο αυτό».

Ο Benzy επανήλθε: «Και τι σου είπα για δύο εβδομάδες; Να μην του μιλάς! Και τι μου είπες; “Γιατί ζηλεύεις; Ζηλεύεις!”. Εγώ θα ζήλευα τον Νίκο κάπου; Δεν με ξέρεις! Δεν ξέρεις ποιος είμαι». Ενώ η Μαντίνα συνέχισε: «Το μόνο λάθος είναι που ανταλλάξαμε απόψεις και ο Νίκος τις μετέφερε, τις μετέφρασε, τις είπε, δεν ξέρω πώς, όπως ήθελε. Αλλά μπορεί να μιλήσει κι ο Νίκος, αν θέλει».

