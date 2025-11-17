“Στο Παρά Πέντε”: Δείτε τα backstage βίντεο από τα νέα γυρίσματα της σειράς του MEGA

Ντάλια, Ζουμπουλία, Αγγέλα, Φώτης και Σπύρος επιστρέφουν σε ένα μοναδικό reunion, 20 χρόνια μετά την προβολή του πρώτου επεισοδίου «Στο Παρά Πέντε».

Τους 5 αγαπημένους χαρακτήρες που άφησαν το στίγμα τους στο MEGA, θα απολαύσουμε για ακόμη μία φορά σε ένα αφιερωματικό επεισόδιο γεμάτο τρέλα, γέλιο, αφηγήσεις και θρυλικές ατάκες.

Το MEGA ανέβασε βίντεο από τα backstage των γυρισμάτων του «Στο Παρά Πέντε» και η αλήθεια είναι ότι μας προκάλεσε νοσταλγία. Στα πλάνα φαίνονται οι 5 κεντρικοί ήρωες αλλά και η «Αμαλία», δηλαδή η Ζέτα Μακρυπούλια.

Στο reunion θα δούμε ωστόσο και άλλους ηθοποιούς που άφησαν το «σημάδι» τους στην κωμική σειρά του μεγάλου καναλιού.

Αυτό το βίντεο που ανέβηκε στους επίσημους λογαριασμούς του MEGA δείχνει ελάχιστα από τα τα όσα έπονται για το «Στο Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά».

Σε προηγούμενα βίντεο ωστόσο, το MEGA τίμησε τους τηλεθεατές με το χαρακτηριστικό επιφώνημα της Ζουμπουλίας.

«Δεν είναι η ώρα ακόμα; Ιιιιιι», ακούγεται να λέει.