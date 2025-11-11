Στο Παρά Πέντε: Backstage από τα γυρίσματα του επετειακού επεισοδίου – Δείτε βίντεο

Με ένα επετειακό επεισόδιο επιστρέφει η αγαπημένη σειρά «Στο Παρά Πέντε» με τους θαυμαστές να ανυπομονούν να δουν τους πρωταγωνιστές ξανά στην τηλεόραση 20 χρόνια μετά.

Και όσο τα γυρίσματα συνεχίζουν, ήδη οι ιθύνοντες έχουν φροντίσει να κυκλοφορήσουν ορισμένα πλάνα από το «Στο Παρά Πέντε» με τους ηθοποιούς αλλά και τους συντελεστές να δείχνουν συγκινημένοι και αρκετά χαρούμενοι που επιστρέφουν στα σκηνικά, αλλά και στα studio που είχαν συνεργαστεί με απόλυτη επιτυχία στο παρελθόν.

Aξίζει να σημειωθεί πως στο επεισόδιο της αγαπημένης σειράς όπως έχει αποκαλυφθεί από τον δημιουργό Γιώργο Καπουτζίδη θα έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα και θα αφορά στους χαρακτήρες και το που βρίσκονται σήμερα, με το κοινό μάλιστα να έχει φροντίσει ήδη να στείλει τις δικές του ιδέες για το πως θα ήθελε να δει τα πρόσωπα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποκαλυφθεί η ακριβής ημερομηνία προβολής, ωστόσο όλα δείχνουν πως το επετειακό επεισόδιο θα προβληθεί κοντά στις γιορτές των Χριστουγέννων.

Δείτε το βίντεο: