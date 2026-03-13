Στην αγκαλιά του Φάνη: Ποιους φιλοξενεί απόψε ο Φάνης Λαμπρόπουλος στον ΣΚΑΪ;

Ο Νίκος Κοκλώνης και η Lila έρχονται «Στην αγκαλιά του Φάνη» απόψε, Παρασκευή 13 Μαρτίου στις 22.45, στον ΣΚΑΪ με όρεξη για χορό, τραγούδι και πειράγματα.

Ο παρουσιαστής, παραγωγός και τραγουδιστής έκανε restart στη Νέα Υόρκη και συναντά τον Φάνη Λαμπρόπουλο για να του λύσει όλες τις απορίες. Πόσο Ai χρησιμοποιεί στις φωτογραφίες του; Γιατί άργησε να επιστρέψει το φιλανθρωπικό, τηλεοπτικό σόου που παρουσιάζει; Πώς απαντάει σε όσους το χαρακτηρίζουν «trash»; Έχει beef με κάποιο πρόσωπο της showbiz;

Οι ερωτήσεις του Φάνη είναι πολλές και τις απαντάει όλες! Όσα έχει κρατήσει από τη γνωριμία του με την Πάμελα Άντερσον και την Κέιτλιν Τζένερ. H ατάκα γεμάτη νόημα: «οι οικογένειες όταν τσακώνονται, δεν σημαίνει ότι δεν αγαπιούνται».

Το challenge που έχει ετοιμάσει ο Φάνης τού βάζει δύσκολα! Αν έφτιαχνε το δικό του κανάλι, ποιους παρουσιαστές θα επέλεγε και ποιους θα άφηνε εκτός;

Η είσοδος της Lila στο πλατό είναι σαρωτική. Πριν αποκτήσει τη δική της δισκογραφία ήταν δασκάλα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Σε ποιες τάξεις έχει διδάξει; Πώς αντιδρά στα hate comments και σε ποιους άλλους ερμηνευτές έχει γράψει τραγούδια; Πώς έχει καταφέρει να κρατήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας τη σχέση της;

Μετά τη συνέντευξή τους, ο Φάνης την προκαλεί σε ένα ξεχωριστό χορευτικό challenge.

