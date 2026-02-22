MENOY

MEDIA NEWS

Στέφανος Κωνσταντινίδης για Κατερίνα Καινούργιου: Υπάρχει άγχος για την περίοδο που θα λείψει από την εκπομπή

THESTIVAL TEAM

Ο Στέφανος Κωνσταντινίδης σε δηλώσεις του στην κάμερα της εκπομπής της Ναταλίας Γερμανού, ο δημοσιογράφος και συνεργάτης της Κατερίνας Καινούργιου στον Alpha αναφέρθηκε τόσο στο διάστημα της απουσίας της εγκυμονούσας παρουσιάστριας όσο και στη νέα μείωση στη διάρκεια της νέας εκπομπής του Κώστα Τσουρού στον ΣΚΑΪ.

Ειδικότερα, ο Στέφανος Κωνσταντίδης σημείωσε χαρακτηριστικά πως “ένα άγχος υπάρχει από όλους μας για την περίοδο που θα χρειαστεί να λείψει η Κατερίνα, γιατί είμαστε μια καλοδουλεμένη ομάδα. Και το άγχος δεν είναι στη μορφή της παρουσίασης”.

“Γίνεται τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Και εμείς κάνουμε, κι εσείς κάνετε και είναι συνάδελφοι που έχουν τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Και πάρα πολλές φορές γνωρίζουμε και πράγματα που δεν τα βγάζουμε στον αέρα γιατί σεβόμαστε πρόσωπα και καταστάσεις”.

“Δεν κλισέ να πούμε ότι είναι στενάχωρο η μείωση της ώρας της εκπομπής του Κώστα Τσουρού. Είναι στενάχωρο κυρίως για τους ανθρώπους πίσω από τις κάμερες” πρόσθεσε, ακόμα, ο Στέφανος Κωνσταντινίδης σχετικά με τη νέα μείωση στη διάρκεια της εκπομπής “Το ‘χουμε” του ΣΚΑΪ.

