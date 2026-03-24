Στέφανος Κωνσταντινίδης για Ιωάννα Τούνη: “Δώσε λίγο από το σκασμένο bank account σου σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη”

Το πρόσφατο βίντεο που ανέβασε η Ιωάννα Τούνη σχολίασε μέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα» ο Στέφανος Κωνσταντινίδης.

Υπενθυμίζεται ότι η Ιωάννα Τούνη μέσα από ένα βίντεο στο TikTok έγραψε: «Πώς νιώθεις στα 32 όταν έχεις μάθει να αγαπάς τον εαυτό σου, μεγαλώνεις το πιο γλυκό μωρό του κόσμου, έχεις έναν υπέροχο σύντροφο, οι κολλητοί σου στέκονται σαν αληθινή οικογένεια, γυμνάζεσαι και προσέχεις την υγεία σου, έχεις δική σου επιτυχημένη εταιρία ρούχων, ετοιμάζεις νέα επιχειρηματικά projects, κάνεις επενδύσεις στο real estate λες και παίζεις monopoly, δεν σε νοιάζει καν το bank account σου, η μισή Ελλάδα σε αγαπάει και η άλλη μισή σε μισεί γιατί δεν έχει τα παραπάνω».

Μετά την προβολή του βίντεο ο Στέφανος Κωνσταντινίδης, πήρε τον λόγο και σχολίασε: «Κάτω από την Ακρόπολη παίζανε Monopoly. Έχω την απάντηση. Μπορώ; Όταν λοιπόν κάνεις επενδύσεις στο real estate σαν να παίζεις Monopoly και το bank account σου πάει να “σκάσει”, μπορείς να κάνεις κάτι άλλο: Να πας στους ανθρώπους που έχουν πραγματικά ανάγκη και να δώσεις λίγο από το “σκασμένο” bank account σου, αυτό μπορείς να το κάνεις».