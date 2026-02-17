Στάθης Σχίζας για Survivor: Να μην μπαίνει ο καθένας στα χωράφια του άλλου, όπως κι ένας παρουσιαστής δεν μπορεί να είναι παίκτης

Ο Στάθης Σχίζας μίλησε στην κάμερα του «Πρωινό» του ANT1, απαντώντας στο ενδεχόμενο να αναλάβει την παρουσίαση του Survivor, ενώ σχολίασε και πρώην παίκτες, ανοίγοντας παράλληλα τα χαρτιά του για την προσωπική του ζωή, τον έρωτα και το ενδεχόμενο γάμου.

Κατηγορηματικός εμφανίστηκε ο Στάθης Σχίζας όταν ρωτήθηκε αν θα τον ενδιέφερε η παρουσίαση του Survivor. «Δεν νομίζω πως θα μπορούσα να το παρουσιάσω. Δεν σημαίνει ότι οποιοσδήποτε πάει σ’ ένα reality και έχει μια πορεία, ότι αυτόματα πρέπει κιόλας να παρουσιάσει κάτι. Αυτοί που παρουσιάζουν είναι για να παρουσιάζουν, αυτοί που είναι για να παίζουν είναι για να παίζουν. Λίγο να μην μπαίνει ο καθένας στα χωράφια του άλλου. Όπως κι ένας παρουσιαστής δεν μπορεί να είναι παίκτης», είπε.

Σχολιάζοντας τη συμμετοχή πρώην παικτών του Survivor στο J2US, ανέφερε με χιούμορ: «Ο Γκότσης να ξέρεις υπάρχει περίπτωση να κονταροχτυπηθούμε πάρα πολύ στον πόντο για το ποιος έχει τη χειρότερη φωνή. Τώρα ο Gio Kay νομίζω με τραγούδια δεν ασχολιόταν αυτό το παιδί; Νομίζω στο χώρο του θα είναι. Πιο πολύ θα του ταίριαζε από Survivor».

Για τον έρωτα, ο Στάθης Σχίζας κράτησε πιο προσωπικό τόνο: «Κάθε έρωτας είναι διαφορετικός. Μπορεί να είναι καταστροφικός σε μια φάση της ζωής σου, μπορεί να είναι παραγωγικός σε μια άλλη. Το θέμα είναι ποιον θα επιλέξεις να ερωτευτείς. Βέβαια είναι δύσκολο, συνήθως δεν το επιλέγεις, σου έρχεται. Αλλά όσο μεγαλώνεις, επιλέγεις ποιος κάνει και ποιος δεν κάνει».

Σε ό,τι αφορά έναν ενδεχόμενο γάμο, απάντησε λακωνικά: «Δεν είμαι αρνητικός, ούτε και θετικός. Όπως κάτσει. Αυτά είναι τυχερά. Πάντα όταν τελειώνει κάτι, αποβάλλω όλα τα αρνητικά, κρατάω μόνο τα θετικά και προχωράω τη ζωή μου. Οπότε δεν μπορώ να σου πω είχα κακές συντρόφους. Είχα. στο παρελθόν συντρόφους, για κάποιο λόγο τελείωσε και προχώρησα».

Τέλος, για την προσωπική του κατάσταση αυτή την περίοδο δήλωσε: «Δηλώνω πάρα πολύ ωραία αυτήν την περίοδο. Αυτό».