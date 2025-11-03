MENOY

MEDIA NEWS

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Θα έπρεπε να ξέρει η κυρία Λάσπα ότι με μια τέτοια δήλωση κινδυνεύει να χαρακτηριστεί ως απογοητευμένη που δεν βρίσκεται στα πράγματα

THESTIVAL TEAM

Θέμα συζήτησης αποτέλεσαν στο Happy Day της Δευτέρας (3 Νοεμβρίου) οι πρόσφατες δηλώσεις της Κατερίνας Λάσπα για τις πρωινές τηλεοπτικές εκπομπές.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή και η ομάδα της σχολίασαν τις τοποθετήσεις της παρουσιάστριας, με την οικοδέσποινα του Alpha να δείχνει φανερά ενοχλημένη από τη στάση της συναδέλφου της.

Η Κατερίνα Λάσπα είχε δηλώσει σε δημοσιογράφους πως, κατά τη γνώμη της, οι πρωινές εκπομπές δεν έχουν ουσιαστικό λόγο ύπαρξης, αφού τα ποσοστά τηλεθέασης που καταγράφουν σε πραγματικούς τηλεθεατές παραμένουν ιδιαίτερα χαμηλά.

«Εμένα μου κάνει εντύπωση, γιατί η Κατερίνα ξέρω ότι είναι ένα πολύ ανοιχτό και καλό παιδί, που δεν ασχολείται… τώρα να λες στον αέρα για εν ενεργεία εκπομπές ότι δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχουν τα πρωινά, αφού η μερίδα τηλεθέασης είναι μικρή», ανέφερε αρχικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή και πρόσθεσε:

«Επειδή είναι πολύ έξυπνη και πολύ έμπειρη η κυρία Λάσπα, θα έπρεπε να ξέρει ότι με μια τέτοια δήλωση κινδυνεύει να χαρακτηριστεί ως στεναχωρημένη-απογοητευμένη που δεν βρίσκεται στα πράγματα.

Μπορεί όντως αυτή να είναι η πραγματική της άποψη και να μην εκπορεύεται από συναισθήματα απογοήτευσης και απόρριψης αλλά όπως και να έχει, όταν είσαι εκτός και κάνεις μια τέτοια δήλωση, ο άλλος πιο εύκολα θα σκεφτεί ότι τα λέει επειδή βρίσκεται εκτός και όχι επειδή είναι η πραγματική της άποψη, που μπορεί και να είναι».

«Είμαι σίγουρη ότι, βλέποντας σήμερα τις δηλώσεις, θα το έχει μετανιώσει», κατέληξε στο σχόλιό της η Σταματίνα Τσιμτσιλή, με τον Δημήτρη Παπανώτα και την Τίνα Μεσσαροπούλου να εκφράζουν τη συμφωνία τους με την οικοδέσποινα.

Σταματίνα Τσιμτσιλή

