MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Μου έγραφαν “μην διαφημίζεις την πίστη στα social media”, διαφωνώ

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Με αφορμή την κίνηση του Rack σε συναυλία να ζητήσει από το κοινό να επαναλάβει φράση εκκλησιαστικού περιεχομένου, η Σταματίνα Τσιμτσιλή θέλησε να μοιραστεί με τους τηλεθεατές του “Happy Day” τα σχόλια που δέχθηκε η ίδια στα social media για το πρόσφατο ταξίδι που έκανε στη Μυτιλήνη.

Πιο συγκεκριμένα, η όμορφη παρουσιάστρια του Alpha σημείωσε χαρακτηριστικά πως “είχα πάει πριν από έναν μήνα περίπου στη Μυτιλήνη για το τάμα μου και ανέβασα κάποιες φωτογραφίες στα social media. Έτυχε, λοιπόν, να μου γράψουν κάποιοι σε μηνύματα ότι “η πίστη είναι κάτι πολύ προσωπικό, μην την διαφημίζεις”. Διαφωνώ”.

“Εγώ είμαι της λογικής ότι όπως μιλάς για κομμάτι της ψυχής σου ανοιχτά, αν νιώθεις ότι η θρησκεία είναι ένα κομμάτι της ψυχής σου, της ζωής και της καρδιάς σου, καλό είναι να το λες. Γιατί, από την άλλη, αυτό είναι μια ομολογία πίστης που την έχουμε ανάγκη τη σήμερον ημέρα”, συμπλήρωσε.

“Τη σήμερον ημέρα που μιλάμε ανοιχτά και δημοκρατικά για όλα, να μην κρυβόμαστε. Κάποτε μας φαινόταν ξένο και αυτό που είπε ο μακαριστός Χριστόδουλος, που φώναζε μέσα παιδιά με το τζιν το σκισμένο και το σκουλαρίκι. Κάποτε μας έλεγαν οι παππούδες μας “βάλε το κοστούμι σου ή τα καλά σου ρούχα για να πας στην εκκλησία” και ο μακαριστός Χριστόδουλος μας είπε να έρθουμε όπως είμαστε αρκεί να έρθουμε κοντά στον Θεό” πρόσθεσε, ακόμα, η Σταματίνα Τσιμτσιλή στον αέρα της πρωινής της εκπομπής στον Alpha.

Σταματίνα Τσιμτσιλή

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 18 ώρες πριν

Επίθεση της κινεζικής πρεσβείας στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ για το λιμάνι του Πειραιά

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 14 ώρες πριν

“Το Χαμόγελο του Παιδιού”: Αύξηση 65% των αναφορών για κακοποίηση παιδιών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 15 ώρες πριν

Τηλεφωνική επικοινωνία του Γεραπετρίτη με τον ΥΠΕΞ του Σουδάν

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Μεγάλη κινητοποίηση για ανήλικη που αγνοείται στη Θεσσαλονίκη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Κωνσταντοπούλου για Καραναστάση: Αφήνει ανεκτίμητη παρακαταθήκη στην Πλεύση Ελευθερίας

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Στο αυτόφωρο ο 27χρονος που κατήγγειλε ότι τον λήστεψαν και συνελήφθη για ερωτικό ραντεβού με 14χρονη