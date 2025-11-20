Σταματίνα Τσιμτσιλή: Μου έγραφαν “μην διαφημίζεις την πίστη στα social media”, διαφωνώ

Με αφορμή την κίνηση του Rack σε συναυλία να ζητήσει από το κοινό να επαναλάβει φράση εκκλησιαστικού περιεχομένου, η Σταματίνα Τσιμτσιλή θέλησε να μοιραστεί με τους τηλεθεατές του “Happy Day” τα σχόλια που δέχθηκε η ίδια στα social media για το πρόσφατο ταξίδι που έκανε στη Μυτιλήνη.

Πιο συγκεκριμένα, η όμορφη παρουσιάστρια του Alpha σημείωσε χαρακτηριστικά πως “είχα πάει πριν από έναν μήνα περίπου στη Μυτιλήνη για το τάμα μου και ανέβασα κάποιες φωτογραφίες στα social media. Έτυχε, λοιπόν, να μου γράψουν κάποιοι σε μηνύματα ότι “η πίστη είναι κάτι πολύ προσωπικό, μην την διαφημίζεις”. Διαφωνώ”.

“Εγώ είμαι της λογικής ότι όπως μιλάς για κομμάτι της ψυχής σου ανοιχτά, αν νιώθεις ότι η θρησκεία είναι ένα κομμάτι της ψυχής σου, της ζωής και της καρδιάς σου, καλό είναι να το λες. Γιατί, από την άλλη, αυτό είναι μια ομολογία πίστης που την έχουμε ανάγκη τη σήμερον ημέρα”, συμπλήρωσε.

“Τη σήμερον ημέρα που μιλάμε ανοιχτά και δημοκρατικά για όλα, να μην κρυβόμαστε. Κάποτε μας φαινόταν ξένο και αυτό που είπε ο μακαριστός Χριστόδουλος, που φώναζε μέσα παιδιά με το τζιν το σκισμένο και το σκουλαρίκι. Κάποτε μας έλεγαν οι παππούδες μας “βάλε το κοστούμι σου ή τα καλά σου ρούχα για να πας στην εκκλησία” και ο μακαριστός Χριστόδουλος μας είπε να έρθουμε όπως είμαστε αρκεί να έρθουμε κοντά στον Θεό” πρόσθεσε, ακόμα, η Σταματίνα Τσιμτσιλή στον αέρα της πρωινής της εκπομπής στον Alpha.