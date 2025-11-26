MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

Σταματίνα Τσιμτσιλή για Βασίλη Μπισμπίκη: “Πήρε το μήνυμα, όλοι κάνουμε λάθη στη ζωή”

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή σχολίασε μαζί με την τηλεοπτική της παρέα τη συνέντευξη που έδωσε ο Βασίλης Μπισμπίκης στην εκπομπή «Στούντιο 4», το πρωινό της Τετάρτης, στον αέρα της εκπομπής «Happy Day» στον Alpha.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, η παρουσιάστρια θέλησε να κάνει δυο ιδιαίτερες παρατηρήσεις σχετικά με την διάθεση του γνωστού ηθοποιού να μιλήσει για όλα όσα απασχόλησαν το τελευταίο διάστημα τα φώτα της δημοσιότητας.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το zappit.gr, η Σταματίνα Τσιμτσιλή σημείωσε χαρακτηριστικά πως “ένιωσε πολύ άνετα; Ήθελα πάρα πολύ να ανοίξει την καρδιά του και να μιλήσει για όλα αυτά που συνέβησαν και είχε κρατήσει αρχικά χαμηλούς τόνους; Ένας συνδυασμός και των δύο; Πάντως, πραγματικά, ήταν λαλίστατος σε ότι είχε να κάνει μ’ αυτή την περιπέτεια που πέρασε”.

“Ο άνθρωπος ήθελε να τα πει. Το κομμάτι του τροχαίου και του τι έγινε, αν έγινε, πως έγινε, αν χόρευε με τη Δανάη και τι μπορεί να έγινε με τη Δέσποινα Βανδή ήταν κάτι που συζητήθηκε πολύ γι’ αυτόν χωρίς αυτόν”.

“Στο κομμάτι του τροχαίου κατάλαβα ότι έχει κάνει την αυτοκριτική του και κατάλαβε ότι έκανε λάθος γιατί είπε “έκανα λάθος, το αναγνωρίζω και το πλήρωσα ακριβά”. Δεν νομίζω ότι αδιαφόρησε για όλο αυτό που έγινε μετά”.

“Σ’ αυτή τη συνέντευξη τον είδα πολύ συνειδητοποιημένο, πολύ ξεκάθαρο. Μπορεί να λέει ότι “όντως δεν με νοιάζει η γνώμη του καθενός” αλλά στο θέμα του τροχαίου κατάλαβα ότι πήρε το μήνυμα. “Πλήρωσα τις συνέπειες, το πλήρωσα ακριβά και προχωράμε” είπε και καλά κάνει γιατί όλοι κάνουμε λάθη στη ζωή” πρόσθεσε, επίσης, η Σταματίνα Τσιμτσιλή στον αέρα του Happy Day το πρωινό της Τετάρτης.

Σταματίνα Τσιμτσιλή

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 14 ώρες πριν

Στάθης Σχίζας: Η αποκάλυψη για το πρόβλημα υγείας του πατέρα του – “Είναι σε αυτή την κατάσταση εδώ και δέκα χρόνια”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

Στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ η Σεμερτζίδου: “Δεν έχω Ferrari, μόνο ένα μηχανάκι”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 19 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Στα μέσα του 2029 θα ολοκληρωθεί το έργο της 6ης προβλήτας του λιμανιού

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Ναταλί Κάκκαβα – Γρηγόρης Γκουντάρας: Έχουμε περάσει και τα κάτω μας, τα δύσκολα μας, έχουμε δοκιμαστεί και δεν ήταν όλα βατά

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 15 ώρες πριν

Σύζυγος Φώφης Γεννηματά: Ο Τσίπρας είναι καθ’ έξιν ψεύτης, oυδέποτε έκανε νύξη για συμμετοχή του ΠΑΣΟΚ σε κυβέρνηση

LIFESTYLE 12 ώρες πριν

Θεοφανία Παπαθωμά: Έκανα κάποιες προκλητικές φωτογραφίσεις στο παρελθόν γιατί δεν μου αρέσει να το παίζω σεμνότυφη»