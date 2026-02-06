MENOY

MEDIA NEWS

Σταματίνα Τσιμτσιλή για το πρώτο της συμβόλαιο με τον Alpha: Μου είπαν “αυτά είναι τα λεφτά”, τους είπα “εντάξει”, δεν διαπραγματεύτηκα

THESTIVAL TEAM

Οι δηλώσεις του Νίκου Μουτσινά για την πιθανή τηλεοπτική του επιστροφή σχολιάστηκαν το πρωί της Παρασκευής (6/2) από τη Σταματίνα Τσιμτσιλή και την ομάδα του “Happy Day”. Με αφορμή τη συζήτηση για συμβόλαια και αμοιβές, η παρουσιάστρια θυμήθηκε τη δική της εμπειρία όταν αποχώρησε από τον ΑΝΤ1 και δέχτηκε πρόταση για την πρωινή ζώνη του Alpha.

«Όταν μου έκαναν την πρόταση από τον Alpha για το Happy Day, που είχα φύγει από μία δύσκολη κατάσταση, ήμουν λεχώνα και γενικότερα σε μία φάση επαναπροσδιορισμού… κυοφορούσα και το επόμενο, η Νάγια ήταν μωράκι.

Ήθελα τόσο πολύ να επιστρέψω σε κάτι όμορφο, που χάρηκα τόσο πολύ και πραγματικά, όταν έκανα τη διαπραγμάτευση τότε με τον Τζώνη Καλημέρη και τον Κώστα Σούσουλα και μου είπαν “αυτά είναι τα χρήματα” και τους είπα “εντάξει”», περιέγραψε η Σταματίνα Τσιμτσιλή στους συνεργάτες και τους τηλεθεατές της.

«Μου λέει μετά ο Τζώνη Καλημέρης, με τον οποίο είχα φιλική σχέση, “μπορούσες να διαπραγματευτείς, να πάρεις και κάτι παραπάνω, αυτά που σου δώσαμε ήταν ουσιαστικά το ναδίρ μας”. Του λέω “εγώ ήθελα τόσο πολύ να επιστρέψω, να κάνω κάτι που με εκφράζει και μου αρέσει, που ήταν χαρά μου και θα το έκανα και… έτσι”. Ούτως ή άλλως, τότε είχα κλείσει για ένα 6μηνο, θα έμπαινα στη διαδικασία μετά από 6 μήνες να επαναδιαπραγματευτώ», συνέχισε στην ιστορία της η οικοδέσποινα του Happy Day.

«Εγώ ήθελα τόσο πολύ να γυρίσω, που θα το έκανα και δωρεάν. Εγώ νιώθω ότι ο Νίκος Μουτσινάς δεν “καίγεται” να γυρίσει. Σου λέει; Εγώ είμαι ο Μουτσινάς, αυτό είναι το κασέ μου κι αν θέλετε», έκλεισε τον σχολιασμό της η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Σταματίνα Τσιμτσιλή

