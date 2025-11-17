Σταματίνα Τσιμτσιλή για Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Είσαι τόσο βαθιά νυχτωμένος που ο άλλος σε εκμεταλλεύεται και το μαθαίνεις τόσο καιρό μετά;

Τη δύσκολη διαμάχη ανάμεσα σε Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Έλενα Χριστοπούλου, μετά τις τελευταίες εξελίξεις σχολίασαν το πρωί της Δευτέρας 17 Νοεμβρίου μέσα από την εκπομπή Happy Day.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή τοποθετήθηκε για το θέμα:

«Η Έλενα Χριστοπούλου έχει πάρα πολλά κορίτσια στο πρακτορείο της και δεν έχουν κάνει όλα την καριέρα της Ηλιάνας. Σίγουρα η Έλενα την προώθησε και τη βοήθησε αλλά προφανώς είχε και η Ηλιάνα στόχο να πετύχει. Εγώ εκεί που διαφωνώ είναι στο πολύ υψηλό ποσό, για να ζητήσει τόση υψηλή αποζημίωση προφανώς έχεις προσδιορίσει την οικονομική ζημία. Δηλαδή για κλονισμό ψυχικής υγείας, δεν ζητάς τέτοιο ποσό ούτε αν έχεις χάσει τον πατέρα των παιδιών σου που ήταν στην πιο παραγωγική ηλικία. Προφανώς έχει γίνει ένας υπολογισμός της οικονομικής ζημίας.

Εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση για την Ηλιάνα, που την εκτιμώ και τη συμπαθώ, είναι ότι είσαι ένα κορίτσι του σήμερα, βλέπεις τι γίνεται στην αγορά, ήταν τόσο βαθιά νυχτωμένη στο πώς τη διαχειριζόταν και διαπραγματευόταν τις συμβάσεις της η Έλενα; Δεν ξέρεις τι παίζει στην αγορά, είσαι τόσο βαθιά νυχτωμένος που ο άλλος σε εκμεταλλεύεται τόσο πολύ και το μαθαίνεις τόσο καιρό μετά;» τόνισε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Χθες, Κυριακή 16 Νοεμβρίου, η Έλενα Χριστοπούλου μετά την γνωστοποίηση της αγωγής 30 σελίδων που κατέθεσε σε βάρος της η Ηλιάνα Παπαγεωργίου για υπεξαίρεση, πλαστογραφία, παραβίαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων κατ’ εξακολούθηση και υπεξαγωγή εγγράφων βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!».

«Είδα την αγωγή πρώτα στα Μέσα ενώ εγώ δεν την είχα παραλάβει. Δε λέω ότι γίνεται πρώτη φορά. Απλά είναι το πόσο μπορεί και θέλει κάποιος να δημοσιοποιήσει κάτι, επομένως δεν είχα εκείνη τη στιγμή την άμυνα για να απαντήσω κάτι οπουδήποτε γιατί δεν το είχα καν διαβάσει. Αυτή η ιστορία έχει εξέλιξη, έχει πολλά επεισόδια, οπότε προφανώς περίμενα και προφανώς θα γίνουν και πολλά παραπάνω» αποκάλυψε αρχικά η Έλενα Χριστοπούλου.

«Δεν τα βρήκαμε ποτέ εξωδικαστικά. Όλα αυτά έχουν μια εξέλιξη. Από τον προηγούμενο Νοέβμριο μέχρι και τώρα έχει περάσει ένας χρόνος. Όλο αυτό το διάστημα βλέπω τίτλους που μένουν, και θα μένουν για πάντα. Βλέπω πάρα πολλά σχόλια και βλέπω να διασύρεται το όνομά μου ποικιλοτρόπως. Μοιραία, δεν υπάρχει περίπτωση να έβρισκα κάτι εξωδικαστικά – όχι εκ του αποτελέσματος, αλλά από την αρχή του» ανέφερε σε άλλο σημείο η γνωστή μάνατζερ.

«Είδα το θέμα στις τηλεοράσεις πριν εγώ καν έχω λάβει και διαβάσει την αγωγή. Δεν έχω πια συναίσθημα γι’ αυτή την ιστορία. Στην αρχή είχα συναίσθημα, δεν το κρύβω. Πλέον όμως είναι μια ιστορία. Είναι μια ιστορία που θα εξελιχθεί όπως πρέπει και που είμαι σίγουρη για το αποτέλεσμα. Τα συναισθήματα στην αρχή ήταν πάρα πολλά, δεν ήταν ένα. Όταν έχεις περασει 15 χρόνια με έναν άνθρωπο, με αγάπη, με φιλία, με επαγγελματισμό, με εξέλιξη, με πορεία, έχεις συναισθήματα, δεν είσαι ρομπότ. Τώρα πια δεν έχω συναισθήματα».