Σοφία Μουτίδου: Μου είχαν πει ότι η κόρη μου μυρίζει, επειδή δεν έχει βαφτιστεί

Ένα περιστατικό που, όπως είπε, της έμεινε αξέχαστο, περιέγραψε η Σοφία Μουτίδου στην εκπομπή «Real View», όταν δέχτηκε σχόλιο επειδή δεν έχει βαφτίσει την κόρη της.

Όπως ανέφερε, το συμβάν έγινε την περίοδο που έπαιζε σε παράσταση, όταν μια κοπέλα την πλησίασε για να τη ρωτήσει αν έχει βαφτίσει το παιδί της. Η απάντησή της ήταν αρνητική, όμως εκείνη επέμεινε με έναν απρόσμενο ισχυρισμό, λέγοντάς της πως, αφού δεν έχει βαφτιστεί, «θα μυρίζει».

Πιο συγκεκριμένα η Σοφία Μουτίδου είπε: «Εγώ την κόρη μου, δεν την έχω βαφτίσει. Ήμουν σε μία παράσταση και έρχεται μία κοπέλα και μου λέει “δεν την έχεις βαφτίσει;”. Της λέω “όχι”. Μου λέει “θα μυρίζει”. Και της λέω “μα μυρίζουν και άλλοι συνάδελφοι που έχουν βαφτιστεί”».

Δείτε το βίντεο: