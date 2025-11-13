MENOY

Σοφία Μουτίδου: Με πήραν από εκπομπή για να καβγαδίσω με τον παρουσιαστή, έζησα αυτή την πλευρά

Την προσωπική της εμπειρία επέλεξε να μοιραστεί η Σοφία Μουτίδου στον αέρα του Real View, το βράδυ της Πέμπτης, όταν δέχθηκε τηλεφώνημα για να βγει σε εκπομπή και να καβγαδίσει on air με τον παρουσιαστή της.

Ειδικότερα, η γνωστή ηθοποιός σημείωσε χαρακτηριστικά πως “με πήρε τηλέφωνο αρχισυντάκτης πριν από κάποια χρόνια και μου είπε “θα πει κάτι εναντίον σου, θα πεις εσύ τη γνώμη σου, θα γίνει μια μάχη στον αέρα, θα σου κάνει πολύ καλό αυτό”. Τον ρώτησα, λοιπόν, “όταν με πήρες τηλέφωνο, συγκεκριμένα εμένα, φανταζόσουν ότι θα δεχθώ;”. Και μου είπε “όχι, ΟΚ, κανένα πρόβλημα, τα λέμε”. Δεν θίχθηκε”.

“Αρχισυντάκτης από μία εκπομπή η οποία, ειλικρινά, δεν θυμάμαι ποια είναι. Γιατί εγώ δεν ξέρω και σε ποια κανάλια είναι και οι μεγάλοι παρουσιαστές. Φαντάσου, τώρα, οι αρχισυντάκτες. Δεν έχω ιδέα”.

“Μία εκπομπή, στην πρωινή ή στη μεσημεριανή ζώνη, που μου είπαν “θα σε πάρουμε, θα καβγαδίσεις και καλό θα πάθεις και εμείς θα ανέβουμε, όλα κομπλέ”. Και του είπα αυτό, έζησα δηλαδή αυτή την πλευρά” πρόσθεσε, ακόμα, η Σοφία Μουτίδου στον αέρα της εκπομπής του OPEN.

