Σοφία Μουτίδου για Δέσποινα Καμπούρη: Είναι λυπηρό να ακούγονται τέτοιες επικίνδυνες δηλώσεις

Τις δηλώσεις της Δέσποινας Καμπούρη στο Πρωινό για το gay pride σχολίασαν σήμερα οι παρουσιάστριες του Real View. Η Σοφία Μουτίδου, μάλιστα, τις χαρακτήρισε επικίνδυνες.



«Είναι πάρα πολύ λυπηρό να ακούς τέτοιες δηλώσεις από νέες γυναίκες με μορφωτικό επίπεδο. Η ειρωνική φράση “να ισορροπούν πάνω στα τακούνια τους” με τρόμαξε. Με τρόμαξε η δήλωση “έχω κι εγώ φίλους που δεν τους αρέσει”», είπε αρχικά η Σοφία Μουτίδου.

Η Σοφία Μουτίδου είπε στη συνέχεια: «Και να πω πως όταν οι δηλώσεις είναι τέτοιες που μπορεί να προκαλέσουν περισσότερη οργή για τις μειονότητες ή περισσότερη επιβράβευση για τις επικριτικές πλειονότητες, είναι επικίνδυνες.

Όταν λέμε κάτι που μπορεί να φουντώσει τα πνεύματα εναντίον των ομοφυλόφιλων και να πυροδοτήσει αυτούς που λένε κακά, είναι επικίνδυνες».

Η Σοφία Μουτίδου ανέφερε επίσης: «Αν πεις ότι δεν σου αρέσει και τελεία, οκ, το ακούω. Η ειρωνεία δεν μου αρέσει. Κι όταν λες κάνουν ισορροπία πάνω στα τακούνια, εμένα δεν μου αρέσει αισθητικά. Κι εμένα μπορεί να μη μου αρέσει ο κότσος σου αισθητικά, δεν θα βγω να το πω. Δεν είναι ωραίο να ειρωνεύεσαι ομάδες ανθρώπων που είναι πληγμένες βαθιά».