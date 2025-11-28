MENOY

Σίσσυ Φειδά για Σπύρο Σούλη: Από περιέργεια και μόνο θα δω την εκπομπή του

Για τη νέα εκπομπή του Σπύρου Σούλη στον ΑΝΤ1 και τις δικές της αναμνήσεις από την τηλεόραση μίλησε η Σίσσυ Φειδά. Τη γνωστή αρχιτέκτονα και παρουσιάστρια συνάντησε το τηλεοπτικό συνεργείο της εκπομπής Super Κατερίνα.

«Επειδή μεγαλώνει η κόρη μου, μου έχει ζητήσει να μη λέω πολλά πια για εκείνη και σέβομαι απόλυτα την επιθυμία της. Είμαι πολύ ευτυχισμένη που είμαι η μαμά της. Και νιώθω ευλογημένη που ο Θεός μου έδωσε ένα πολύ καλό παιδί και με αξίωσε να γίνω μαμά. Είναι το ωραιότερο και πιο πλήρες κομμάτι της ζωής μου», δηλώνει η Σίσσυ Φειδά.

«Το πρωί θα δω εκπομπές πρωινές για να ενημερωθώ. Θα σταθώ μόνο σε νέα τα οποία με ενδιαφέρουν, αν και θεωρώ ότι πολλές φορές είναι κουραστικό να ακούς από όλα τα κανάλια, από όλες τις εκπομπές την ίδια θεματολογία και να έχουν το ίδιο προφίλ», σχολιάζει.

«Από περιέργεια και μόνο, θα δω τη νέα εκπομπή του Σπύρου Σούλη. Τώρα εξαρτάται τι μέρα θα παίζει, τι ώρα θα παίζει, αλλά το βρίσκω πάρα πολύ θετικό. Πιστεύω ότι ένα τέτοιο προϊόν πρέπει να υπάρχει στην τηλεόραση», απαντά η Σίσσυ Φειδά σε σχετική ερώτηση.

«Θυμάμαι όταν ήμουνα στην τηλεόραση η εκπομπή μου έκανε όχι απλά θεαματικότητα, γινότανε χαμός, που σημαίνει και φαντάζομαι και του Σπύρου. Και οι δύο μας πηγαίναμε πολύ καλά», τόνισε η Σίσσυ Φειδά στην πρωινή εκπομπή του Alpha.

