Σίσσυ Χρηστίδου σε ατάκα όλο νόημα: Η γιαγιά μου μού είχε βρει στο φλιτζάνι ότι το όνομα του άντρα της ζωής μου ξεκινάει από “Χ”

Σε μία χιουμοριστική και προσωπική αποκάλυψη προχώρησε η Σίσσυ Χρηστίδου, μέσα από την εκπομπή της το πρωί του Σαββάτου (01/11).

Η παρουσιάστρια του MEGA αναφέρθηκε στη γιαγιά της και στο φλιτζάνι που της είχε πει πριν χρόνια, τονίζοντας πως το όνομα του άντρα της ζωής της θα ξεκινάει από Χ.

«Εμένα η γιαγιά μου, μου είχε βρει στο φλιτζάνι, ότι το όνομα του άντρα της ζωής μου ξεκινάει από Χ. Εμένα Χ δεν υπήρχε ποτέ στη ζωή μου», ανέφερε η Σίσσυ Χρηστίδου, με αφορμή όσα δήλωσε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη για τον Χρήστο Μάστορα στην τελευταία της συνέντευξη.

«Μετά σκέφτηκα τον Χάρη από το Δημοτικό και λέω “βρε λες να τον έχασα μέσα από τα χέρια μου;”. Δεν ξέρω. Ήταν συμμαθητής μου στο δημοτικό, στη Θεσσαλονίκη, να του στείλω τα φιλιά μου. Δεν τα είχαμε, αλλά εγώ ήμουν πολύ ερωτευμένη μαζί του. Άλλο Χ στη ζωή μου δεν έχει περάσει. Μου είχε πει ότι είναι ξεκάθαρο. Μήπως είναι… Χ;», συμπλήρωσε με χιούμορ η οικοδέσποινα του “Χαμογέλα και Πάλι”.

Όπως ήταν φυσικό, αυτή της η ιστορία δεν πέρασε απαρατήρητη από τους συνεργάτες της, που δεν έχασαν ευκαιρία να κάνουν τα δικά τους σχόλια στο ίδιο ύφος.

«Γεροντοέρωτας στο μέλλον. Δεν με ακούς τόση ώρα που σου μιλάω, μεταφορικό ήταν το Χ», της επισήμανε ο Κωνσταντίνος Βασάλος.

