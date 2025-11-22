Σίσσυ Χρηστίδου και Απόστολος Γκλέτσος τα “ξεκαθάρισαν” τηλεοπτικά: Πες δημοσίως ότι με αγαπάς
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Τηλεοπτική συνάντηση είχαν σήμερα η Σίσσυ Χρηστίδου και ο Απόστολος Γκλέτσος, στο πλατό του «Χαμογέλα και Πάλι», μετά τον επικό χαμό που είχε γίνει πριν μερικές εβδομάδες.
Η Σίσσυ Χρηστίδου, λοιπόν, και ο Απόστολος Γκλέτσος αντιμετώπισαν σήμερα χιουμοριστικά το συγκεκριμένο περιστατικό, όπως αναφέρει το zappit.gr…
«Τα καταφέραμε, Απόστολε! Πες λίγο εδώ δημοσίως ότι με αγαπάς πάλι…», είπε αρχικά η Σίσσυ Χρηστίδου.
«Ήμουν στην Κύπρο! Εντάξει, τα είπαμε λίγο… παραπάνω, φταίει η Βένια Καραγιάννη!», είπε με χαμόγελο ο Απόστολος Γκλέτσος και όλοι γέλασαν.
Ο Απόστολος Γκλέτσος τόνισε πως έχει μεγάλη εκτίμηση στη συγκεκριμένη εκπομπή και αναφέρθηκε, μάλιστα, και σε ακόμα ένα παλαιότερο περιστατικό.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Παντελής Παντελίδης: “Δεν έχει γίνει ποτέ δικαστήριο, είναι αδιανόητο” λέει ο δικηγόρος της οικογένειας
- Θεσσαλονίκη: Παραδόθηκε το αναβαθμισμένο γήπεδο ποδοσφαίρου στην Τριανδρία – Δείτε φωτογραφίες
- Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση των 4 Ρομά που έκλεβαν χρηματοκιβώτια και τα έτρωγαν στο καζίνο