Σίσσυ Χρηστίδου και Απόστολος Γκλέτσος τα “ξεκαθάρισαν” τηλεοπτικά: Πες δημοσίως ότι με αγαπάς

Τηλεοπτική συνάντηση είχαν σήμερα η Σίσσυ Χρηστίδου και ο Απόστολος Γκλέτσος, στο πλατό του «Χαμογέλα και Πάλι», μετά τον επικό χαμό που είχε γίνει πριν μερικές εβδομάδες.

Η Σίσσυ Χρηστίδου, λοιπόν, και ο Απόστολος Γκλέτσος αντιμετώπισαν σήμερα χιουμοριστικά το συγκεκριμένο περιστατικό, όπως αναφέρει το zappit.gr…

«Τα καταφέραμε, Απόστολε! Πες λίγο εδώ δημοσίως ότι με αγαπάς πάλι…», είπε αρχικά η Σίσσυ Χρηστίδου.

«Ήμουν στην Κύπρο! Εντάξει, τα είπαμε λίγο… παραπάνω, φταίει η Βένια Καραγιάννη!», είπε με χαμόγελο ο Απόστολος Γκλέτσος και όλοι γέλασαν.

Ο Απόστολος Γκλέτσος τόνισε πως έχει μεγάλη εκτίμηση στη συγκεκριμένη εκπομπή και αναφέρθηκε, μάλιστα, και σε ακόμα ένα παλαιότερο περιστατικό.