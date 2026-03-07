Σίσσυ Χρηστίδου: Η on air αναφορά στην πρώτη της εγκυμοσύνη – “Από τον φόβο μου μετακόμισα στη Θεσσαλονίκη”

Με αφορμή την αποκάλυψη της Κατερίνας Καινούργιου, πως όταν γεννήσει θέλει τον πρώτο καιρό να έχει μία μαία στο πλευρό της για να την καθοδηγήσει με το παιδί της, η Σίσσυ Χρηστίδου μέσα από την εκπομπή της, “Χαμογέλα και πάλι”, μοιράστηκε με τους τηλεθεατές της, την προσωπική της εμπειρία από την πρώτη της εγκυμοσύνη.

Συγκεκριμένα, η παρουσιάστρια το πρωί του Σαββάτου μίλησε για την αγωνία που είχε και για τις αποφάσεις που πήρε από φόβο για το αν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στον νέο ρόλο της μητέρας.

«Με την αγωνία που έχεις στο πρώτο παιδί που είσαι έγκυος, λες “τίποτα δεν θα ξέρω να κάνω”. Όταν ήμουν έγκυος στο πρώτο μου παιδί, έκλεισα να δουλεύω Σαββατοκύριακο και λέω “εντάξει θα δουλεύω Σαββατοκύριακο, μια χαρά”. Και τι κάνω από τον φόβο μου; Μετακομίζω στην Θεσσαλονίκη! Λέω “θα αλλάζω εγώ μόνη μου πάνες”; Η μαμά μου δεν υπήρχε περίπτωση να έρθει στην Αθήνα, οπότε πήγα εγώ.

Πήρα τα μπογαλάκια μου, ξενοικιάσαμε, πήγαμε και βρήκαμε σπίτι στη Θεσσαλονίκη και λέω “πάρα πολύ ωραία, Σάββατο θα έρχομαι να κάνω εκπομπή, Κυριακή θα ξεκουράζομαι κι από το μωρό και θα γυρνάω μετά Θεσσαλονίκη”. Γέννησα και δεν ήθελα να το ακουμπήσει το μωρό ούτε ο μπαμπάς του.

Το πρώτο Σαββατοκύριακο, λοιπόν, σκάω στην εκπομπή με την καλαθούνα και την μαμά μου. Και λέω “τελικά δεν μπορώ να το αφήσω το μωρό ποτέ” και ερχόμουν κάθε Σαββατοκύριακο με το μωρό. Έμεινα όλη την χρονιά στην Θεσσαλονίκη και είχα το νεογέννητο στο πλατό και την μαμά μου αγκαζέ. Ούτε στο ξενοδοχείο δεν την άφηνα την ώρα που έκανα εκπομπή και όλη την σεζόν την έβγαλα έτσι», ανέφερε η Σίσσυ Χρηστίδου.

«Είμαστε στο σπίτι πάνω στο Πανόραμα με την μανούλα μου την συγχωρεμένη και της έχω πει “μαμά θα βάζεις μόνο το υποαλλεργικό απορρυπαντικό στα μωρουδιακά”. Το δέχεται η μαμά μου. Απλώνει την μπουγάδα και μυρίζω εγώ το απορρυπαντικό που ξέρω. Της λέω “τι σου είπα ρε μαμά;” και μου λέει “εσύ δεν θες μάνα, γυναίκα να σου κάνει τις δουλειές θέλεις”. Και της λέω, “έχεις δίκιο τελικά” και μετακομίζω Αθήνα και πήρα βοήθεια για το σπίτι. Για τα παιδιά ποτέ. Δεν μπορούσα να το διαχειριστώ. Είχα άτομο στο σπίτι για τις δουλειές, το οποίο έλεγε κάτι και γελούσε ο γιος μου και πάθαινα ζήλεια εγώ.

Που θέλω να καταλήξω; Πριν γεννήσεις λες αυτό, μόλις το γεννήσεις όμως, όχι νύχια βγάζεις, όχι δεν αφήνεις κανέναν να το ακουμπήσει… μετακόμισα! Όταν έβγαινα στον “αέρα” μου έκρυβαν το μωρό στο καμαρίνι γιατί άμα το άκουγα να κλαίει, θα έφευγα», εξομολογήθηκε στη συνέχεια η Σίσσυ Χρηστίδου.

Δείτε το βίντεο που ακολουθεί