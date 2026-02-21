MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

Σίσσυ Χρηστίδου για Λιάγκα-Μπάρκα: “Αν αναρωτιόμαστε τι είναι χτύπημα κάτω από τη ζώνη, αυτό είναι”

|
THESTIVAL TEAM

Τις εκατέρωθεν “βολές” που αντάλλαξαν μέσα στην εβδομάδα ο Γιώργος Λιάγκας και η Δανάη Μπάρκα, σχολίασε το πρωί του Σαββάτου (21/02) η Σίσσυ Χρηστίδου.

Η παρουσιάστρια του MEGA κράτησε ίσες αποστάσεις στη μεταξύ τους κόντρα σχετικά με την τοξικότητα στην ελληνική τηλεόραση, χαρακτηρίζοντας ωστόσο “χτύπημα κάτω από τη μέση” την αναφορά του Γιώργου Λιάγκα στο επίμαχο σκηνικό και την on air κόντρα ανάμεσα στη Δανάη Μπάρκα και την Κατερίνα Καινούργιου.

«Συμφωνώ και με τους δυο. Κατ’ αρχάς, η Δανάη Μπάρκα δεν τσουβαλιάζει. Έκανε μια περιγραφή στην οποία η μέχρι τώρα πορεία της στην τηλεόραση έχει απόλυτη συνοχή. Είναι αντίθετη από αυτά που περιέγραψε άρα καταλαβαίνω γιατί την ενοχλεί. Δεν διαφωνώ ότι υπάρχει και αυτό στην τηλεόραση», σχολίασε χαρακτηριστικά η Σίσσυ Χρηστίδου.

«Πολλά υπάρχουν στην τηλεόραση και αυτό είναι καλό, γιατί ο τηλεθεατές επιλέγει τι του ταιριάζει περισσότερο. Θα πω ότι συμφωνώ και με τον Γιώργο Λιάγκα. Δεν μπορείς να έχει άποψη αν βλέπεις μόνο TikTok. Αυτά που θα γίνουν viral είναι τα πιο εκρηκτικά πράγματα», τόνισε αμέσως μετά.

«Πολλοί άνθρωποι δεν λένε ονόματα, είναι υπεκφυγή, είναι για αποφυγή μηνύσεων και όλα αυτά. Καμιά φορά όμως, οι περιγραφές είναι τόσο συγκεκριμένες. Δηλαδή όταν λέει ο Γιώργος Λιάγκας “δυο παρουσιάστριες που για τον ίδιο άντρα έκαναν αυτά…”, που να ας πούμε ένα χτύπημα κάτω από τη ζώνη. Αν αναρωτιόμαστε τι είναι χτύπημα κάτω από τη ζώνη, αυτό είναι», υπογράμμισε με νόημα η Σίσσυ Χρηστίδου.

Σίσσυ Χρηστίδου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 10 ώρες πριν

Σε εξέλιξη η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας

ΥΓΕΙΑ 16 ώρες πριν

Η καλύτερη ώρα να φάτε πρωινό εάν έχετε υψηλή χοληστερόλη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 14 ώρες πριν

Καθαρά Δευτέρα: Πότε και πώς πληρώνονται ενόψει τριημέρου εργαζόμενοι και συνταξιούχοι

LIFESTYLE 34 λεπτά πριν

Ακύλας: “Το Ferto είναι μια βιωματική ιστορία, η δική μου, η πορεία από τη στέρηση στην επιτυχία”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Κατέρρευσε το πάτωμα σε ταβέρνα στην Κομοτηνή: Πελάτες βρέθηκαν στο κενό, δύο άτομα στο νοσοκομείο – Δείτε εικόνες και βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Τροχαίο στο κέντρο του Αγρινίου, αυτοκίνητο προσέκρουσε σε τρία οχήματα και καρφώθηκε σε δέντρο – Βίντεο από το σημείο