Σίσσυ Χρηστίδου για Κατερίνα Καινούργιου: Δεν ήμουν ποτέ η αγαπημένη της, ίσως είμαι η παρουσιάστρια που δεν μπορεί να βλέπει

Πριν μερικές ημέρες η Κατερίνα Καινούργιου είχε αποκάλυψε μέσω της εκπομπής της ότι υπάρχει μία παρουσιάστρια τα Σαββατοκύριακα που δεν μπορεί να βλέπει και αλλάζει κανάλι.

Η Σίσσυ Χρηστίδου δήλωσε ότι μπορεί να εννοεί εκείνη. Πιο συγκεκριμένα, το πρωί της Κυριακής (22/03) η όμορφη παρουσιάστρια του MEGA παρουσίασε το θέμα και προσπαθούσε με τους συνεργάτες του «Καλύτερα δε γίνεται» να ανακαλύψει ποια εννοεί η Κατερίνα Καινούργιου.

Μάλιστα, η Σίσσυ Χρηστίδου ανέφερε ακόμα ότι δεν ήταν ποτέ η αγαπημένη της συναδέλφου της.

«Καλέ ποια εννοεί;», ρώτησε αρχικά η Σίσσυ Χρηστίδου.

«Εγώ στην αρχή πίστευα ότι εννοούσε τη Σίσσυ», είπε ο Παύλος Σταματόπουλος με τη Σίσσυ Χρηστίδου να του απαντάει: «Λες; Μετά άλλαξες γνώμη;».

«Μετά, που έλεγε όλη αυτή την περιγραφή, λέω αποκλείεται. Μετά λέει “αν δε τη δω”… Και έκατσα και έβλεπα όλους τους παρουσιαστές του Σαββατοκύριακου. Την Ναταλία αποκλείεται. Είναι και στο ίδιο κανάλι», απάντησε ο φίλος και συνεργάτης της, Παύλος Σταματόπουλος.

«Δεν θα ‘λεγε για την Ναταλία ότι δεν τη βλέπω αλλάζω κανάλι… Συνέχεια, λέει ότι είναι η αγαπημένη της παρουσιάστρια, δεν λέει για τη Ναταλία», πρόσθεσε η Σίσσυ Χρηστίδου.

«Πάντως μπορεί να εννοεί και εμένα, λέω… Μπορεί. Δεν νομίζω ότι ήμουν ποτέ η αγαπημένη της. Εντάξει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Τέλος πάντων… αυτό είναι αλήθεια», πρόσθεσε η παρουσιάστρια.