Σίσσυ Χρηστίδου για Κατερίνα Καινούργιου: Δεν είμαστε φίλες και, όντως, κάνουμε διαφορετικά τη δουλειά μας

Η Σίσσυ Χρηστίδου σε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής “Εδώ Tv”, αναφέρθηκε στην φημολογούμενη τηλεοπτική επάνοδο της Ελένης Μενεγάκη καθώς και στη “σπόντα” που έριξε πρόσφατα η Κατερίνα Καινούργιου για παρουσιάστρια του Σαββατοκύριακου.

Ειδικότερα, η Σίσσυ Χρηστίδου σημείωσε χαρακτηριστικά πως “δεν πιστεύω ότι η επιστροφή της Ελένης Μενεγάκη έχει κάνει κάποιους να χάσουν τον ύπνο τους. Πιστεύω ότι έχει χώρο στην τηλεόραση και πάντα θα ‘χει. Εγώ θα ‘θελα πάρα πολύ να την δω πίσω, είναι ένας από τους λόγους που κάνω αυτή τη δουλειά η Ελένη Μενεγάκη και θεωρώ ότι δεν έχει έχει έρθει η ώρα να κλείσει αυτό το λαμπάκι. Ελπίζω να αλλάξει γνώμη”.

“Δεν πιστεύω ότι ακυρώνεται η πορεία ενός παρουσιαστή αν δεν πάει καλά μια χρονιά, πιστεύω ότι εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες.. Από το πρότζεκτ, από τους συνεργάτες, από τη στήριξη του καναλιού”.

“Δεν είπα ότι η Κατερίνα Καινούργιου, ενδεχομένως, να εννοεί εμένα με κάποιο δεικτικό τρόπο. Είπα ότι, ναι, θεωρώ ότι θα μπορούσε να εννοεί εμένα με την έννοια ότι δεν είμαστε φίλες και ότι, όντως, κάνουμε διαφορετικά τη δουλειά μας. Δεν την κάνουμε με τον ίδιο τρόπο” πρόσθεσε, ακόμα, η Σίσσυ Χρηστίδου στην κάμερα της εκπομπής της Ναταλί Κάκκαβα και του Γρηγόρη Γκουντάρα στο OPEN, το απόγευμα της Κυριακής.

“Άρα θα μπορούσε να εννοεί εμένα, είναι εντάξει όμως. Θα μπορούσε και όχι, να εννοεί δηλαδή κάποια άλλη, δεν εννοούσα κάτι”.