Σίσσυ Χρηστίδου για Δημήτρη Παπανώτα: Με έκανε να νιώσω άβολα η τοποθέτηση για την Ελένη Βουλγαράκη και τον Φώτη Ιωαννίδη

Την έκπληξή της με τον τρόπο που ο Δημήτρης Παπανώτας καυτηρίασε την απόφαση της Ελένης Βουλγαράκη να αποχωρήσει από τη ραδιοφωνική εκπομπή που παρουσίαζε για να βρίσκεται περισσότερο κοντά στον σύντροφό της, εξέφρασε η Σίσσυ Χρηστίδου.

Πιο συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Παπανώτας ακούγοντας ότι η Ελένη Βουλγαράκη αποφάσισε προκειμένου να βρίσκεται περισσότερο χρόνο κοντά στον Φώτη Ιωαννίδη να αποχωρήσει από τη ραδιοφωνική εκπομπή που παρουσίαζε σχολίασε μέσα από το Happy Day, ««Είμαι εγώ τώρα αθλητής, έχω μια καριέρα που ξέρω ότι θα διαρκέσει λίγα χρόνια. Γιατί λίγα χρόνια διαρκούν οι καριέρες. Πόσα χρόνια έχει, 10; Νερό περνάνε. Και έχω να αλλάξω χώρα, και σέρνω και από πίσω έναν άνθρωπο που έχει την καριέρα του και την παρατάει και σου φορτώνει και όλο αυτό, ενώ έχεις τα δικά σου. Πάρε μια οικιακή βοηθό να σε βοηθάει, τσιλιμπούρδισε και δεξιά-αριστερά. Έχει και κούκλες η Πορτογαλία…».

Η Σίσσυ Χρηστίδου παρακολουθώντας το απόσπασμα αυτό δεν έκρυψε την έκπληξή της. Πιο συγκεκριμένα, η παρουσιάστρια μέσα από την εκπομπή της το πρωί του Σαββάτου 31 Ιανουαρίου χαρακτήρισε άβολη την τοποθέτηση αυτή λέγοντας πως δεν καταλαβαίνω για ποιό λόγο ο Δημήτρης Παπανώτας τα είπε όλα αυτά.

«Προσπαθώ να καταλάβω. Ήθελα να το ξαναδώ για να καταλάβω τι τον έπιασε τον Δημήτρη. Αλήθεια δε μπορώ να καταλάβω, και σε σχέση με την Ελένη και το ίδιο. Προσπαθώ να δω μήπως κάτι δεν καταλάβαμε. Πάρε μια οικιακή βοηθό να σε βοηθάει και τσιλιμπούρδησε γιατί είναι κούκλες οι Πορτογαλέζες; Καταλαβαίνω ότι είναι χιουμοριστική η διάθεση αλλά ένα πάρα πολύ άβολο χιούμορ.

Καταρχάς να πούμε ότι η Ελένη δεν πήγε στην Πορτογαλία. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Ξέρουμε, γιατί η Ελένη είναι δικός μας άνθρωπος, ότι ένιωθε πολλή πίεση από όλο αυτό το πράγμα και ήθελε να έχει μεγαλύτερη ελευθερία. Φυσικά και πηγαίνει στην Πορτογαλία, εκεί είναι το αγόρι της, είναι μια σοβαρή σχέση, αγαπιούνται πάρα πολύ και προσπαθούν όλο αυτό να το κάνουν να λειτουργήσει με απόσταση. Το να έχεις μια καθημερινή υποχρέωση, δεν άφηνε αυτό το περιθώριο στη σχέση αυτή.

Όλο το υπόλοιπο εμένα με έκανε να νιώσω πάρα πολύ άβολα. Όχι για την Ελένη, γενικά για την τοποθέτηση και για τον σύντροφό της με έκανε να νιώσω άβολα…Δε μπορώ να καταλάβω πώς το είπε αυτό ο Δημήτρης» ήταν τα λόγια της Σίσσυς Χρηστίδου.