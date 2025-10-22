MENOY

MEDIA NEWS

Σέρρες: H ερωτική σκηνή ανάμεσα σε Άγγελο και Οδυσσέα και τα παθιασμένα φιλιά

|
THESTIVAL TEAM

Οδυσσέας και Άγγελος είχαν την πιο ερωτική τους σκηνή στο προτελευταίο επεισόδιο της σειράς, Σέρρες, το οποίο προβλήθηκε το βράδυ της Τρίτης 21 Οκτωβρίου στον ANT1.

O Άγγελος αντιλαμβάνεται ότι ο Οδυσσέας είναι ο άνθρωπος που είναι ερωτευμένος και θέλει να είναι μαζί του! Έτσι, ένα βράδυ πηγαίνει στο καφέ και του κάνει ερωτική εξομολόγηση.

Οι δύο άνδρες ζουν μια μεγάλη νύχτα πάθους, ανταλλάζοντας παθιασμένα φιλιά, εκφράζοντας ανοιχτά τα συναισθήματά τους.

Ο Οδυσσέας πλέον αντιλαμβάνεται, πως επιστρέφοντας από την Αθήνα στις Σέρρες και στο πατρικό του, μια νέα ζωή τον περίμενε, αφού η γνωριμία του με τον Άγγελο έμελλε να φέρει ευχάριστες ανατροπές.

Οι αντιδράσεις στο X

Στο Χ (πρώην Twitter), η σκηνή έγινε αντικείμενο έντονου σχολιασμού. Οι χρήστες αποθέωσαν τη φυσικότητα και τη συναισθηματική αλήθεια των ηθοποιών, χαρακτηρίζοντάς τη «μια από τις πιο όμορφες ερωτικές στιγμές της ελληνικής τηλεόρασης». Πολλοί επαίνεσαν τη σειρά για τον τρόπο που προσεγγίζει το θέμα της αγάπης και της ταυτότητας «χωρίς στερεότυπα και υπερβολές».

Σειρά Σέρρες

