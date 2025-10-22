Σέρρες: H ερωτική σκηνή ανάμεσα σε Άγγελο και Οδυσσέα και τα παθιασμένα φιλιά

Οδυσσέας και Άγγελος είχαν την πιο ερωτική τους σκηνή στο προτελευταίο επεισόδιο της σειράς, Σέρρες, το οποίο προβλήθηκε το βράδυ της Τρίτης 21 Οκτωβρίου στον ANT1.

O Άγγελος αντιλαμβάνεται ότι ο Οδυσσέας είναι ο άνθρωπος που είναι ερωτευμένος και θέλει να είναι μαζί του! Έτσι, ένα βράδυ πηγαίνει στο καφέ και του κάνει ερωτική εξομολόγηση.

Οι δύο άνδρες ζουν μια μεγάλη νύχτα πάθους, ανταλλάζοντας παθιασμένα φιλιά, εκφράζοντας ανοιχτά τα συναισθήματά τους.

Ο Οδυσσέας πλέον αντιλαμβάνεται, πως επιστρέφοντας από την Αθήνα στις Σέρρες και στο πατρικό του, μια νέα ζωή τον περίμενε, αφού η γνωριμία του με τον Άγγελο έμελλε να φέρει ευχάριστες ανατροπές.

Οι αντιδράσεις στο X

Στο Χ (πρώην Twitter), η σκηνή έγινε αντικείμενο έντονου σχολιασμού. Οι χρήστες αποθέωσαν τη φυσικότητα και τη συναισθηματική αλήθεια των ηθοποιών, χαρακτηρίζοντάς τη «μια από τις πιο όμορφες ερωτικές στιγμές της ελληνικής τηλεόρασης». Πολλοί επαίνεσαν τη σειρά για τον τρόπο που προσεγγίζει το θέμα της αγάπης και της ταυτότητας «χωρίς στερεότυπα και υπερβολές».

Τι σκηνη ηταν αυτη μωρε ; Η γραφη του Γιωργου ειναι απιστευτη σε κανει να νιωθεις τα παντα στο μεγιστο και αυτο ειναι κατι που λειπει δεν νιωθουμε.

Γιωργο εμεις ευχαριστουμε ( ΟΡΘΙΟΙ) #serres pic.twitter.com/GB0PIKpuuZ — τιφαση (@linou_maria) October 21, 2025

Σκέφτομαι αυτούς του νοικοκυραίους που είναι κλεισμένοι στις ντουλάπες να βλέπουν σε ζάπινγκ το γκει φασωμα, να βρίζουν μέσα στο σπίτι μπροστά στα παιδιά τους και λίγο αργότερα να βαράνε την ωραιότερη μαλακια της ζωής τους. #serres είστε ένα διαμάντι σε αυτό το βόθρο. — akounamatata (@agrotisleme) October 21, 2025