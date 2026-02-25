Σάκης Τανιμανίδης: Έχω σκεφτεί κάτι τηλεοπτικά αλλά δεν έχω καταλήξει

Ο Σάκης Τανιμανίδης μίλησε στην κάμερα του Breakfast@Star για την προσωπική του ζωή, αλλά και τα επόμενα τηλεοπτικά του βήματα.

Αναφερόμενος σε πρόσφατη οικογενειακή απόδραση στη Θεσσαλονίκη, περιέγραψε μια απλή αλλά ουσιαστική στιγμή: «Πήγαμε στη Θεσσαλονίκη και προσπαθήσαμε να πετάξουμε χαρταετό. Δυο – τρεις φορές έπεσε και προσπαθήσαμε να το σηκώσουμε. Γι’ αυτές τις οικογενειακές στιγμές ζούμε», είπε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση για το αν ετοιμάζει το επόμενο τηλεοπτικό του project, κράτησε χαμηλούς τόνους αλλά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής: «Κάτι θα δούμε, είναι ωραίο να δημιουργείς, έχω κάποιες σκέψεις στο μυαλό μου, κάνουμε πολλές συζητήσεις και σίγουρα κάτι θα δούμε. Δεν έχουμε καταλήξει ακόμα».