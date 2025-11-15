Ρενέ Αγέρη: Αν γυρνούσα πίσω, θα έσβηνα τη συμμετοχή μου στο GNTM

Με αφορμή τη μουσική της συνεργασία με τον Γιώργο Γιαννιά, η Ρενέ Αγέρη παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής “Weekend Live” το μεσημέρι του Σαββάτου στον ΣΚΑΪ. Ανάμεσα σε άλλα, μάλιστα, η όμορφη τραγουδίστρια μίλησε τόσο για την παλαιότερη της συμμετοχή στο GNTM όσο και για την τηλεοπτική απουσία του Νίκου Μουτσινά.

Πιο συγκεκριμένα, η Ρενέ Αγέρη δήλωσε αρχικά πως “όταν έπαιζαν αποσπάσματα μου στην εκπομπή του Νίκου Μουτσινά, ακόμα δεν είχα ούτε εταιρεία ούτε τίποτα. Από μόνος του, νομίζω απλά ότι του άρεσε εκείνη η viral διασκευή μου και την έβαλε. Μου λείπει τηλεοπτικά πάρα πολύ. Ο Νίκος Μουτσινάς λείπει από την τηλεόρασξ γιατί είναι αυθόρμητος, δεν μπαίνει σε κουτιά και λέει αυτό που σκέφτεται. Δεν είναι συμφεροντολόγος”.

“Σας έχουμε δει και στο GNTM, πως ήταν αυτή η εμπειρία για εσάς” ρώτησε, εν συνεχεία, η ρεπόρτερ της εκπομπής του Δημήτρη Πανόπουλου και της Μάρτζυς Λαζάρου στον ΣΚΑΪ για να αντιδράσει η τραγουδίστρια ως εξής. “Παναγία μου! Δεν θεωρώ σωστό, σ’ αυτή την ηλικία, τα παιδιά να εκτίθενται έτσι στην τηλεόραση”.



“Είναι το μοναδικό πράγμα το οποίο, αν γυρνούσα πίσω, θα έσβηνα” συμπλήρωσε, με σαφήνεια, η Ρενέ Αγέρη στις νέες τηλεοπτικές της δηλώσεις, το μεσημέρι του Σαββάτου, στην εκπομπή του ΣΚΑΪ.