MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

Ρεκόρ τηλεθέασης για την ΕΡΤ3 με τη ζωντανή μετάδοση της στρατιωτικής παρέλασης

|
THESTIVAL TEAM

Ρεκόρ τηλεθέασης για την τελευταία τριετία κατέγραψε η στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου 2025, που μεταδόθηκε απευθείας από την ΕΡΤ3.

Η στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη, σημείωσε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 36,6%το υψηλότερο από το 2023. Σε επίπεδο λεπτού, η τηλεθέαση έφτασε έως και το 45%, κατατάσσοντας την ΕΡΤ3 στην πρώτη θέση μεταξύ όλων των τηλεοπτικών καναλιών κατά τη διάρκεια της παρέλασης.

Στους άντρες 18 έως 34 ετών το μέσο μερίδιο τηλεθέασης κυμάνθηκε στο 47%, ενώ στο αντρικό κοινό ηλικίας 55-65 έφτασε το 51%.

Κατά μέσο όρο τη στρατιωτική παρέλαση παρακολούθησαν 820.000 τηλεθεατές, ενώ για ένα λεπτό συντονίστηκαν με την ΕΡΤ3, 1.609.000 άτομα.

ΕΡΤ3 Στρατιωτική παρέλαση Τηλεθέαση

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Άρης: Με πληθώρα απουσιών η αποστολή για Αιγάλεω – Οι επιλογές του Μανόλο Χιμένεθ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Κωνσταντοπούλου για την 28η Οκτωβρίου: Να παλεύουμε για Ελευθερία και Δημοκρατία, αψηφώντας το κόστος και τους συσχετισμούς δυνάμεων

ΔΙΕΘΝΗ 10 λεπτά πριν

Τραμπ: Απέτρεψα έναν πιθανό πόλεμο Ινδίας-Πακιστάν απειλώντας τις δύο χώρες με την επιβολή δασμών 250%

ΥΓΕΙΑ 8 ώρες πριν

Ακτινίδια και φυτικές ίνες: Πόσο βοηθούν με τη χρόνια δυσκοιλιότητα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

“Είμαι 1,60 αλλά χθες ένιωσα πιο ψηλή και από τον Αντετοκούνμπο” – Τι λέει η μητέρα του τυφλού σημαιοφόρου που συγκίνησε όλη την Ελλάδα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ώρες πριν

Η Πισπιρίγκου διαγνώστηκε με ερυθηματώδη λύκο – “Έχει τρομερούς πόνους, έχει χάσει πάνω από 30 κιλά”, λέει η δικηγόρος της