Ρεκόρ τηλεθέασης για την ΕΡΤ3 με τη ζωντανή μετάδοση της στρατιωτικής παρέλασης
THESTIVAL TEAM
Ρεκόρ τηλεθέασης για την τελευταία τριετία κατέγραψε η στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου 2025, που μεταδόθηκε απευθείας από την ΕΡΤ3.
Η στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη, σημείωσε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 36,6%, το υψηλότερο από το 2023. Σε επίπεδο λεπτού, η τηλεθέαση έφτασε έως και το 45%, κατατάσσοντας την ΕΡΤ3 στην πρώτη θέση μεταξύ όλων των τηλεοπτικών καναλιών κατά τη διάρκεια της παρέλασης.
Στους άντρες 18 έως 34 ετών το μέσο μερίδιο τηλεθέασης κυμάνθηκε στο 47%, ενώ στο αντρικό κοινό ηλικίας 55-65 έφτασε το 51%.
Κατά μέσο όρο τη στρατιωτική παρέλαση παρακολούθησαν 820.000 τηλεθεατές, ενώ για ένα λεπτό συντονίστηκαν με την ΕΡΤ3, 1.609.000 άτομα.
