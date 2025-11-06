Real View: Εκτός πλατό η Σοφία Μουτίδου, βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη – Το πρόσωπο που βρέθηκε στη θέση της

Η Δάφνη Καραβοκύρη καλησπέρισε πρώτη τους τηλεθεατές του Open το βράδυ της Πέμπτης 6 Νοεμβρίου στην εκπομπή Real View, έχοντας δίπλα της την Ελίνα Παπίλα και την Έλενα Χριστοπούλου.

Η Σοφία Μουτίδου απουσίαζε από το πλατό της εκπομπής με την δημοσιογράφο Αλεξάνδρα Τσόλκα να παίρνει τη θέση της.

Λίγα λεπτά μετά την έναρξη της εκπομπής η Σοφία Μουτίδου εμφανίστηκε μέσω skype από τη Θεσσαλονίκη. Ο λόγος της απουσίας της ήταν η θεατρική παράσταση στην οποία πρωταγωνιστεί φέτος το χειμώνα και αυτές τις ημέρες περιοδεύει στη Θεσσαλονίκη.

Να θυμίσουμε πως αυτή την εβδομάδα η Σοφία Μουτίδου βρέθηκε στο επίκεντρο μετά την ένταση στον αέρα της εκπομπής με τον Απόστολο Γκλέτσο, όταν ο ηθοποιός πέταξε το μικρόφωνο και αποχώρησε από το πλατό με τις απόψεις της για το Me too και τα περιστατικά που δεν έχουν γίνει γνωστά.