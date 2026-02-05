Ράνια Τζίμα: Δημοσιογράφος που έχει εκπομπή στην ΕΡΤ ελέγχεται για εμπλοκή στην υπόθεση υπεξαίρεσης

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA με τη Ράνια Τζίμα, το βράδυ της Πέμπτης, παρουσιάστηκαν όλες οι νεότερες εξελίξεις σχετικά με το πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος που αφορά τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης της παρουσιάστριας με τους δημοσιογράφους Ιωάννα Μάνδρου και Αλέξανδρο Κλώσσα, προστέθηκε ακόμη μία σημαντική πληροφορία στο ρεπορτάζ.

Ειδικότερα, η Ράνια Τζίμα σημείωσε χαρακτηριστικά στον αέρα του Μεγάλου Καναλιού τα εξής. “Να ξεκινήσω από μια πληροφορία που μας ήρθε τώρα. Ότι μέσα στα πρόσωπα που ελέγχονται είναι και δημοσιογράφος; Δημοσιογράφος της ΕΡΤ;”.

“Ναι, δημοσιογράφος που έχει εκπομπή στην ΕΡΤ αυτή την εκπομπή. Είχε έμμισθη σχέση με τη ΓΣΕΕ και ερευνάται για την εμπλοκή του στην υπόθεση. Είναι μεταξύ των ονομάτων που ερεύνησε η Αρχή ξεπλύματος για το μαύρο χρήμα” επισήμανε ο Αλέξανδρος Κλώσσας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA το βράδυ της Πέμπτης, μάλιστα, η περιουσία του γνωστού δημοσιογράφου της ΕΡΤ δεσμεύτηκε για την υπόθεση υπεξαίρεσης για τα προγράμματα κατάρτισης.