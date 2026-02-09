MENOY

MEDIA NEWS

Ράδιο Αρβύλα: Το απρόοπτο στον τηλεοπτικό αέρα – “Σήμερα θα έχουμε και άλλη αγωνία”

|
THESTIVAL TEAM

Ο Αντώνης Κανάκης καλησπέρισε τους τηλεθεατές της εκπομπής του, “Ράδιο Αρβύλα”, μιλώντας για τα νεότερα μετά την ταλαιπωρία με την υγεία του, ενημερώνοντας για την βλάβη στο πλατό της εκπομπής.

Συγκεκριμένα, όσο ο παρουσιαστής μιλούσε στους τηλεθεατές, «έπεσαν» τα φώτα στο πλατό.

«Σήμερα στην εκπομπή θα έχουμε και άλλη αγωνία για τον ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος μας άφησε χωρίς ρεύμα», ανέφερε, εξηγώντας στη συνέχεια πως τα φώτα στο πλατό βγαίνουν από γεννήτρια.

«Εκτός από κρυστάλλινες οθόνες, η εκπομπή διαθέτει και γεννήτρια, βγαίνουμε στον αέρα, το θέμα είναι πώς θα βγούμε στον αέρα. Μπορεί ανά πάσα στιγμή, αυτή η πτώση που έγινε τώρα από τη γεννήτρια να βυθιστεί ακόμα περισσότερο το πλατό στο σκοτάδι ή να αναστηθεί.

Θα παρακολουθήσετε μια εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση ολοζώντανη, όπου οι συνθήκες στο φως θα αλλάζουν λεπτό προς λεπτό.

Δεν υπάρχει πρόβλεψη για το πότε θα φτιαχτεί η βλάβη. Εδώ στην περιοχή είναι συχνό φαινόμενο οι διακοπές ρεύματος», ανέφερε ο Αντώνης Κανάκης στην έναρξη της εκπομπής των “Ράδιο Αρβύλα” τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα

Ράδιο Αρβύλα

