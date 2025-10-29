Ράδιο Αρβύλα: Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για την πρεμιέρα του Αντώνη Κανάκη

Από τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, όλα τα ρολόγια δείχνουν την ώρα της… σάτιρας. Ο Αντώνης Κανάκης μαζί με τους Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση, αλλά και τους Κωστάκη και «Πασοκτσή», επιστρέφουν, όπως πάντα με τη χειμερινή ώρα, έτοιμοι να μας συντροφεύσουν με καυστική άποψη, γέλιο και νοσταλγία.

Για 19η σεζόν, ο Αντώνης Κανάκης και η παρέα του θα δώσουν στη σκέψη μας φωνή.

Την πρώτη εβδομάδα της επιστροφής τους (3–5 Νοεμβρίου), οι οθόνες μας θα έχουν το δυνατό αποτύπωμα της Αρβύλας. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 20:00, το «Ράδιο Αρβύλα» θα αγγίξει με τη ματιά του όλα τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας, αλλά και τα σημαντικότερα του καλοκαιριού.

Από τη δεύτερη εβδομάδα (από Δευτέρα 10 Νοεμβρίου), η ανατρεπτική παρέα από τη Θεσσαλονίκη μάς δίνει τηλεοπτικό ραντεβού και για τους «Boomers», αλλά και για το «VINYΛΙΟ».



Οι «Ράδιο Αρβύλα», η πιο δυνατή ομάδα της ελληνικής τηλεόρασης, έρχονται και θα πρωταγωνιστήσουν και φέτος, με την αντισυμβατική τους σκέψη και την καυστική τους προσέγγιση.

Γιατί υπάρχει και αυτή η τηλεόραση και βρίσκεται αποκλειστικά στον ANT1.



Οι «Ράδιο Αρβύλα» επιστρέφουν από τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, στις 20:00.