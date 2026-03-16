ΠΣΑΤ και ΠΟΕΣΥ καταδικάζουν την εισβολή οπαδών στα δημοσιογραφικά θεωρεία της Τούμπας

Ένταση προκλήθηκε στο γήπεδο της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή (15/3) με δημοσιογράφους να υποχρεώνονται σε αποχώρηση μετά από παρέμβαση οπαδών.

Με ανακοινώσεις τους η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ), καθώς και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ), καταδικάζουν την εισβολή και τονίζουν ότι κανείς δεν επιτρέπεται να εκφοβίζει τους εκπροσώπους τύπου

Η ανακοίνωση της ΠΟΕΣΥ:

Όχι στον εκφοβισμό των δημοσιογράφων

«Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ) καταδικάζει απερίφραστα την εισβολή οπαδών στα δημοσιογραφικά θεωρεία της Τούμπας και τις απειλές κατά των δημοσιογράφων που κάλυπταν τον αγώνα ΠΑΟΚ-Λεβαδειακού. Οι συνάδελφοι φυγαδεύτηκαν και υποχρεώθηκαν να παρακολουθήσουν τηλεοπτικά από την αίθουσα Τύπου το πρώτο ημίχρονο του αγώνα.

Η ΠΟΕΣΥ οφείλει να υπενθυμίσει προς κάθε κατεύθυνση ότι οι δημοσιογράφοι που παρακολουθούν και καλύπτουν γεγονότα, συμπεριλαμβανομένων και αθλητικών διοργανώσεων, πρέπει να ασκούν απρόσκοπτα και χωρίς παρεμπόδιση τα επαγγελματικά τους καθήκοντα.

Ουδείς επιτρέπεται να εκφοβίζει, να απειλεί και να παρεμποδίζει με οιονδήποτε τρόπο τους εκπροσώπους του Τύπου. Αντιθέτως όλοι οφείλουν να σέβονται την ανεξαρτησία του Τύπου και την προστασία της ελευθεροτυπίας η οποία αποτελεί δημοκρατική κατάκτηση την οποία οφείλουμε όλοι να σεβόμαστε».

Το απερχόμενο Δ.Σ. της ΠΟΕΣΥ

Η ανακοίνωση του ΠΣΑΤ:

«Με αφορμή την εισβολή οπαδών στα δημοσιογραφικά θεωρεία του γηπέδου της Τούμπας και τον εξαναγκασμό των παρευρισκόμενων συναδέλφων να παρακολουθήσουν το πρώτο ημίχρονο του αγώνα ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός τηλεοπτικά στην αίθουσα Τύπου, σημειώνουμε τα εξής:

Η διοίκηση του ΠΣΑΤ από τη στιγμή που πληροφορήθηκε τα γεγονότα, έκανε άμεσα όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να αποκατασταθεί η τάξη και να μπορέσουν οι συνάδελφοι να ασκήσουν το δημοσιογραφικό τους λειτούργημα.

Πριν αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός, οι εκπρόσωποι του Τύπου επέστρεψαν στις θέσεις τους, έχοντας λάβει όλες τις εγγυήσεις από τον επικεφαλής της αστυνομικής δύναμης και από τους υπεύθυνους της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την ασφαλή και απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων τους.

Όπως γίνεται αντιληπτό, η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Το Δ.Σ. του ΠΣΑΤ δεν καταδικάζει απλώς, αλλά απαιτεί την πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας, βάσει των στοιχείων που έχουν στα χέρια τους όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς.

Κάθε ενέργεια εκφοβισμού, απειλής, παρενόχλησης ή εξαναγκασμού των δημοσιογράφων σε αποχώρηση από τον χώρο εργασίας τους συνιστά ευθεία προσβολή της ελευθερίας του Τύπου, της δημοσιογραφικής λειτουργίας και της ίδιας της ομαλής διεξαγωγής μιας αθλητικής διοργάνωσης.

Οι δημοσιογράφοι δεν μπορούν να εργάζονται υπό καθεστώς φόβου και ανασφάλειας. Η απρόσκοπτη εργασία στους αγωνιστικούς χώρους αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση για την ενημέρωση της Κοινής Γνώμης και τον απόλυτο σεβασμό των δημοκρατικών αρχών, που οφείλουν να διέπουν τον αθλητισμό.

Η διοίκηση του ΠΣΑΤ εκφράζει την πλήρη συμπαράστασή της στους συναδέλφους που βρέθηκαν αντιμέτωποι με αυτή την απαράδεκτη κατάσταση. Απαιτεί τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, προκειμένου να μην επαναληφθούν ανάλογα φαινόμενα.

Η προστασία των δημοσιογράφων στους αθλητικούς χώρους δεν είναι ζήτημα διαπραγμάτευσης. Είναι θεσμική υποχρέωση όλων».