Ποσειδώνας Γιαννόπουλος κατά Απόστολου Γκλέτσου: Δεν ανέχομαι να μιλάς για ξύλο και για βία ελαφρά τη καρδία

O Ποσειδώνας Γιαννόπουλος παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα του Πρωινού και αναφέρθηκε στην πολυσυζητημένη on air κόντρα ανάμεσα στη Σοφία Μουτίδου και στον Απόστολο Γκλέτσο.

Ειδικότερα, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος σημείωσε χαρακτηριστικά πως “διαφωνώ με την εξέλιξη, με το κομμάτι που είπε η Σοφία Μουτίδου κάνοντας διάγνωση για τον Απόστολο Γκλέτσο. Κατά τα άλλα, όμως, είμαι 100% υπέρ της Σοφίας και εναντίον του Αποστόλη. Δεν αντέχω, δεν ανέχομαι αυτή τη μαγκιά, να μιλάς για ξύλο και για βία ελαφρά τη καρδία”.

“Αυτό το “ποιος; Εμένα μου έκανε και δεν τον έδειρα;”, “τι; Ήμουν μπροστά σ’ αυτό και δεν τον έδειρα;” δεν το καταλαβαίνω”.

“Η Σοφία Μουτίδου, μέσα από το Youtube, είπε ότι… θέλουν να με φάνε ζωντανή” σχολίασε η ρεπόρτερ του Πρωινού για να υπογραμμίσει ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος τα εξής. “Εντάξει, αυτά είναι θυματοποίηση. Κανείς δεν θέλει να φάει κανέναν. Γενικά, όσες φορές έχουμε πει κάτι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και για τις επιπτώσεις” συμπλήρωσε, ακόμα, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος στην κάμερα της εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα στον ΑΝΤ1.