“Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος”: Παίχτης έχασε τα 300.000 ευρώ αλλά ήξερε την απάντηση – Δείτε βίντεο

Μια απάντηση μακριά από τα 300.000 ευρώ βρέθηκε ένας παίχτης στο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος».

Ωστόσο δεν ρίσκαρε να χάσει τα 90.000 ευρώ που είχε ήδη εξασφαλίσει με τις προηγούμενες απαντήσεις του, και να δώσει την τελευταία απάντηση αν και, όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, τη γνώριζε.

Η ερώτηση που κλήθηκε να απαντήσει ο Λευτέρης, όπως ήταν το όνομα του παίχτη που έχασε στο τσακ τα 300.000 ευρώ στο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος», αφορούσε τον ηθοποιό του Χόλιγουντ το πραγματικό όνομα του οποίου ήταν Μάικλ Ντάγκλας.

Οι τέσσερις επιλογές που είχε μπροστά του ήταν:

Α: Μάικλ Κέιν

Β: Μάικλ Τζέι Φοξ

Γ: Μάικλ Φασμπέντερ

Δ: Μάικλ Κίτον

Επειδή, όμως, ο Λευτέρης δεν αισθανόταν σίγουρος 100% για την απάντησή του, αποφάσισε να σταματήσει.

Ωστόσο στη συνέχεια δοκίμασε την απάντηση που είχε στο μυαλό του -τον Μάικλ Κίτον- με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου να τρελαίνεται όταν αποδείχθηκε ότι ήταν η σωστή.

«Θα μας παίξει το CNN» είπε ο παρουσιαστής του «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;»

Για την ιστορία ο Μάικλ Κίτον γεννήθηκε ως Michael John Douglas, αλλά επειδή το όνομα ήταν ήδη κατειλημμένο από τον διάσημο γιο του Κερκ Ντάγκλας, επέλεξε το καλλιτεχνικό «Κίτον» για να μπορεί να εγγραφεί στο Σωματείο Ηθοποιών.