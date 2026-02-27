MENOY

MEDIA NEWS

ΠΟΕΣΥ: Καλεί τους δημοσιογράφους να συμμετέχουν στις συγκεντρώσεις για τα Τέμπη – “Ζωντανή η απαίτηση για δικαιοσύνη”

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Η ΠΟΕΣΥ καλεί τον δημοσιογραφικό κλάδο, με ανακοίνωσή της, να συμμετέχει στις συγκεντρώσεις του Σαββάτου 28 Φεβρουαρίου, για τη μαύρη επέτειο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, τονίζοντας πως «η απαίτηση για δικαιοσύνη παραμένει ζωντανή όσο το αίσθημα ατιμωρησίας και αδικίας παραμένει επίσης ενεργό».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Τρία χρόνια μετά το χειρότερο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην ιστορία της Ελλάδας –που οδήγησε σε τραγικό θάνατο 57 ανθρώπους και τραυμάτισε σοβαρά 180- και λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της μεγάλης δίκης στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας, στις 23 Μαρτίου, το αίσθημα της ατιμωρησίας και της αδικίας παραμένει ενεργό. Κινητοποιεί ξανά την ελληνική κοινωνία, η οποία κατεβαίνει ξανά σε δρόμους και πλατείες, ανταποκρινόμενη στο αίτημα των συλλόγων Συγγενών θυμάτων Τεμπών και Ατόμων πληγέντων από το δυστύχημα να μην ξεχάσουμε.

Το Δ.Σ. της ΠΟΕΣΥ καλεί το δημοσιογραφικό κλάδο να συμμετέχει το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026 στις συγκεντρώσεις, με κυρίαρχο το αίτημα να φέρει η δικαιοσύνη στο φως την αλήθεια, να εντοπίσει και να καταδικάσει τους υπαίτιους, γιατί κανείς πλέον δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν γνώριζε ούτε τις εγκληματικές ελλείψεις που είχαν ήδη από καιρό, πριν από το μοιραία πρόσκρουση των δύο αμαξοστοιχιών, εντοπίσει δημοσιογράφοι, συνδικαλιστές και ειδικοί, ούτε τα σοβαρά λάθη και την απώλεια κρίσιμων στοιχείων, με το μπάζωμα της περιοχής.

Ο αγώνας για τα Τέμπη μας αφορά όλες και όλους και πρωτίστως την ίδια την ασφάλεια του δημόσιου βίου.

ΠΟΕΣΥ Τέμπη

