Πέτρος Κωστόπουλος: “Ήταν ξεφτίλα αυτό που έγινε στην κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου”

Χθες Σάββατο 25 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε σε κλίμα συγκίνησης η κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου. Ηχηρή, μάλιστα, ήταν η απουσία των πολιτικών αρχηγών της αντιπολίτευσης, ενώ το παρών έδωσαν μόνο ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά και η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Ο Πέτρος Κωστόπουλος χαρακτήρισε απρέπεια και ξεφτίλα την απουσία των Νίκο Ανδρουλάκη, Σωκράτη Φάμελλο και Δημήτρη Κουτσούμπα από το τελευταίο αντίο στον σπουδαίο τραγουδοποιό.

«Χθες έγινε μια τεράστια απρέπεια και το βρίσκω ξεφτίλα! Δηλαδή, οι άδειες καρέκλες της αντιπολίτευσης, δεν πήγε ο Ανδρουλάκης, δεν πήγε ο Φάμελλος και ευτυχώς από το ΠΑΣΟΚ πήγαν η Διαμαντοπούλου, ο Λαλιώτης και κάτι άλλοι.. Αλλά ήταν ντροπή για μένα, ήταν μιζέρια αυτό το πράγμα», είπε ο Πέτρος Κωστόπουλος στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο».