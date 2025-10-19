Πέτρος Κωστόπουλος για Ζωή Κωνσταντοπούλου: “Αυτά που κάνει είναι για να γελάνε οι κότες”

Την αποχώρηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου το πρωί του Σαββάτου (18/10) από την εκπομπή της Φαίης Μαυραγάνη, σχολίασε ο Πέτρος Κωστόπουλος.

Μέσα από την εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο», ο Πέτρος Κωστόπουλος δεν δίστασε να κατηγορήσει την Ζωή Κωνσταντοπούλου ότι πάντα προσπαθεί να βρει έναν τρόπο για εντυπώσεις, αλλά και εντάσεις.

«Η κυρία Κωνσταντοπούλου υποστηρίζει την ελευθερία του λόγου; Μια ζωή έτσι μιλάει, μια ζωή έτσι είναι, μια ζωή είναι εκρηκτική, μέσα στη Βουλή δημιουργεί καταστάσεις, παίρνει το μικρόφωνο και δεν το αφήνει ποτέ. Έχει κάνει πολύ χειρότερα», ήταν τα λόγια του Πέτρου Κωστόπουλου.

«Αυτό δεν κάνει συνέχεια; Και η απάντησή της είναι ο ίδιος λαϊκισμός που κάνει πάντα. Αυτά είναι τα παραμύθια της Ζωής που μονίμως προσπαθεί να δημιουργεί ένταση, είναι το παιχνίδι της. Αυτά που κάνει είναι για να γελάνε οι κότες, ένας μόνιμος μονόλογος. Πες ότι δεν θέλεις να απαντήσεις και τελείωσε.

Θέλει να γίνει η βασική αντίπαλος του Τσίπρα, τώρα που αυτός έρχεται. Στην ουσία έκανε το ανάποδο, διαφήμισε το βιβλίο του Τσίπρα, που δεν νομίζω να πάει να το αγοράσει και πολύς κόσμος αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση», είπε χαρακτηριστικά.