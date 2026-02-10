MENOY

Πέτρος Φιλιππίδης: “Είσαι καλά παιδί μου;” είπε ενοχλημένος σε δημοσιογράφο σε βραδινή του έξοδο

THESTIVAL TEAM

Ο Πέτρος Φιλιππίδης εμφανίστηκε ενοχλημένος με ερώτηση δημοσιογράφου, που τον προσέγγισε σε βραδινή του βόλτα.

Το βράδυ της Δευτέρας 9 Φεβρουαρίου, ο ηθοποιός παρακολούθησε την παράσταση «Hotel Amour». Κατά την έξοδό του από το θέατρο Ακροπόλ, δημοσιογράφος της εκπομπής «Breakfast@Star» τον ρώτησε: «Κύριε Φιλιππίδη, τι κάνετε; Πώς είστε; Βγήκατε σε βραδινή έξοδο, στο θέατρο;». Τότε, ο ηθοποιός κοίταξε την κάμερα, απάντησε «είσαι καλά παιδί μου;» και αποχώρησε.

Δείτε το βίντεο:

Πέτρος Φιλιππίδης

