“Παντρεύτηκα αλλά είμαι ανύπαντρη!”: Η παίκτρια του Ρουκ Ζουκ που… έκαψε την Ζέτα Μακρυπούλια – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Στο Ρουκ Ζουκ έχουν ακουστεί πολλά όλα αυτά τα χρόνια, αλλά υπάρχουν και στιγμές που κάνουν ακόμα και τη Ζέτα Μακρυπούλια να σηκώνει φρύδι μέχρι το ταβάνι. Μία τέτοια περίπτωση ήταν η παίκτρια που εμφανίστηκε στο πλατό και, εντελώς φυσιολογικά, ανακοίνωσε πως… είναι και παντρεμένη και ανύπαντρη ταυτόχρονα.

Η κοπέλα εξήγησε ότι είχε κάνει κανονικά γάμο: παπάς, κουμπάρος, λαμπάδες, ρύζια, χορός, «η νύφη το’ σκασε» και όλα τα σχετικά. Μόνο που υπήρχε μια μικρή λεπτομέρεια: ο παπάς που τελούσε το μυστήριο ήταν παλαιοημερολογίτης και, όπως αποκάλυψε η ίδια, στο μεταξύ έχει καθαιρεθεί. Και κάπως έτσι, παρότι έχει ζήσει ολόκληρο wedding experience, ο γάμος της… δεν αναγνωρίζεται.

Σαν να μην έγινε ποτέ

Η παίκτρια το διηγήθηκε με απόλυτη φυσικότητα, η Μακρυπούλια, ωστόσο, που στεκόταν δίπλα της, είχε εκείνο το βλέμμα του ανθρώπου που προσπαθεί να επεξεργαστεί μια πληροφορία που μόλις έλαβε ο εγκέφαλός της αλλά δεν βγάζει κανένα απολύτως νόημα.

Το απολαυστικό βίντεο, με την εξίσου απολαυστική αφήγηση:

