Παναγιώτης Στάθης: Η συγκινητική ανάρτηση για τον θάνατο της μητέρας του – “Ο μοναδικός ήρωας που γνώρισα”

Σε βαρύ πένθος βρίσκεται ο δημοσιογράφος Παναγιώτης Στάθης, καθώς έφυγε από τη ζωή η μητέρα του, Καλλιόπη Στάθη.

Με μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ίδιος αποχαιρέτησε τη γυναίκα που – όπως έγραψε – υπήρξε ο μοναδικός του «ήρωας».

«Η αλήθεια είναι ότι μεγάλωσα χωρίς παιδικούς ήρωες. Πιθανόν γιατί ο μοναδικός ήρωας που γνώρισα στη ζωή μου ήταν η μάνα μου», ανέφερε χαρακτηριστικά, αποτυπώνοντας τη βαθιά αγάπη και τον σεβασμό προς το πρόσωπό της.

Αποχαιρετώντας την, έγραψε: «Καλό ταξίδι κυρά Καλλιόπη, θα σε θυμάμαι πάντα για την αγάπη σου, την διαρκή προσφορά σου, το χιούμορ σου, την απεριόριστη καλοσύνη σου και την ευφυία σου. Θα μου λείπεις πάντα. Χαιρετισμούς στο μπαμπά και τον Μανόλη. Στο επανιδείν».

Η κηδεία της Καλλιόπης Στάθη θα τελεστεί το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026, στις 10:00 το πρωί, στον Ιερός Ναός Αγίων Αναργύρων, στα Φατσάδικα Κυθήρων.