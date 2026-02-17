MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

Παναγιώτης Στάθης: Η συγκινητική ανάρτηση για τον θάνατο της μητέρας του – “Ο μοναδικός ήρωας που γνώρισα”

|
THESTIVAL TEAM

Σε βαρύ πένθος βρίσκεται ο δημοσιογράφος Παναγιώτης Στάθης, καθώς έφυγε από τη ζωή η μητέρα του, Καλλιόπη Στάθη.

Με μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ίδιος αποχαιρέτησε τη γυναίκα που – όπως έγραψε – υπήρξε ο μοναδικός του «ήρωας».

«Η αλήθεια είναι ότι μεγάλωσα χωρίς παιδικούς ήρωες. Πιθανόν γιατί ο μοναδικός ήρωας που γνώρισα στη ζωή μου ήταν η μάνα μου», ανέφερε χαρακτηριστικά, αποτυπώνοντας τη βαθιά αγάπη και τον σεβασμό προς το πρόσωπό της.

Αποχαιρετώντας την, έγραψε: «Καλό ταξίδι κυρά Καλλιόπη, θα σε θυμάμαι πάντα για την αγάπη σου, την διαρκή προσφορά σου, το χιούμορ σου, την απεριόριστη καλοσύνη σου και την ευφυία σου. Θα μου λείπεις πάντα. Χαιρετισμούς στο μπαμπά και τον Μανόλη. Στο επανιδείν».

Η κηδεία της Καλλιόπης Στάθη θα τελεστεί το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026, στις 10:00 το πρωί, στον Ιερός Ναός Αγίων Αναργύρων, στα Φατσάδικα Κυθήρων.

Παναγιώτης Στάθης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

MEDIA NEWS 6 λεπτά πριν

Γιώργος Λιάγκας για Ναταλία Γερμανού: Έχει φτάσει στ’ αφτιά μου ότι πιέζει τους συνεργάτες της να αποδώσουν περισσότερο

ΖΩΔΙΑ 15 ώρες πριν

Τα 5 ζώδια που θα δουν βελτίωση στις σχέσεις τους έως τις 22 Φεβρουαρίου

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

Δολοφονία στις φυλακές Δομοκού: Προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή πήρε ο Βούλγαρος βαρυποινίτης

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Ο Χρήστος Μαυρίκης οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα μετά τους πυροβολισμούς και το ανθρωποκυνηγητό στα Σπάτα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Αλεξάνδρα Σδούκου: Η κυβέρνηση προχωράει με έργο όπως η σημερινή ενεργειακή συμφωνία

MEDIA NEWS 4 ώρες πριν

Από τις Σέρρες στην κορυφή: Ο Akylas κάνει το “Ferto” φαβορί για την Eurovision