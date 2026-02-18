MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

Παναγιώτης Στάθης: Η επιθυμία του δημοσιογράφου για την κηδεία της μητέρας του

|
THESTIVAL TEAM

Βαρύ είναι το πένθος για τον Παναγιώτη Στάθη, ο οποίος το πρωί της Τρίτης (17/02) στο τέλος του «Καλημέρα Ελλάδα» ανακοίνωσε φανερά συγκινημένος πως πέθανε η μητέρα του, Καλλιόπη.

Το βράδυ της Τετάρτης (18/02), ο Παναγιώτης Στάθης γνωστοποίησε μέσα από τα προσωπικά του social media τις λεπτομέρειες για την κηδεία της μητέρας του, ενώ ταυτόχρονα εξέφρασε την επιθυμία του για εκείνη την ημέρα.

Όπως ανέφερε η τελετή θα πραγματοποιηθεί στα Κύθηρα, το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026, στις 10 π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων στα Φατσάδικα.

Μάλιστα ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής ζήτησε αντί στεφάνων όσοι το επιθυμούν να ενισχύσουν το έργο του οίκου ευγηρίας Κυθήρων «Κασιμάτειον», δημοσιεύοντας και τους σχετικούς λογαριασμούς.

Δείτε την ανάρτησή του:

Παναγιώτης Στάθης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Συνελήφθη ο αρχιφύλακας στις φυλακές του Δομοκού για συνέργεια στη δολοφονία του ισοβίτη

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

ΚΑΕ Ηρακλής: Η ημέρα και η ώρα του σπουδαίου ημιτελικού κόντρα στον Παναθηναϊκό

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ο δυνατός αέρας έριξε φράχτη και δέντρο πάνω σε όχημα σε δημοτικό πάρκινγκ στην Τούμπα – Δείτε εικόνες

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 9 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 28χρονος που κακοποιούσε την 27χρονη γυναίκα του – “Με χτυπούσε με μένος όπου έβρισκε”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Οδηγός ιδιωτικού ασθενοφόρου πιάστηκε να οδηγεί μεθυσμένος

LIFESTYLE 12 ώρες πριν

Ο Πέτρος Φιλιππίδης πήγε να δει τον γιο του στο θέατρο και τον περίμενε δημοσιογράφος: “Με τι θα είστε ευχαριστημένοι; Τι να σας πω;”