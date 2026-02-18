Παναγιώτης Στάθης: Η επιθυμία του δημοσιογράφου για την κηδεία της μητέρας του

Βαρύ είναι το πένθος για τον Παναγιώτη Στάθη, ο οποίος το πρωί της Τρίτης (17/02) στο τέλος του «Καλημέρα Ελλάδα» ανακοίνωσε φανερά συγκινημένος πως πέθανε η μητέρα του, Καλλιόπη.

Το βράδυ της Τετάρτης (18/02), ο Παναγιώτης Στάθης γνωστοποίησε μέσα από τα προσωπικά του social media τις λεπτομέρειες για την κηδεία της μητέρας του, ενώ ταυτόχρονα εξέφρασε την επιθυμία του για εκείνη την ημέρα.

Όπως ανέφερε η τελετή θα πραγματοποιηθεί στα Κύθηρα, το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026, στις 10 π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων στα Φατσάδικα.

Μάλιστα ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής ζήτησε αντί στεφάνων όσοι το επιθυμούν να ενισχύσουν το έργο του οίκου ευγηρίας Κυθήρων «Κασιμάτειον», δημοσιεύοντας και τους σχετικούς λογαριασμούς.

Δείτε την ανάρτησή του: