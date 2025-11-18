“Πάγωσε” ο Γιώργος Λιάγκας από το λάθος πλάνο που πέρασε στον αέρα: “Γαμ… Ζητώ συγγνώμη από τους τηλεθεατές”

O Γιώργος Λιάγκας έκοψε βίντεο στον αέρα κατά τη διάρκεια της εκπομπής του, το πρωί της Τρίτης, όταν πέρασε στον αέρα ένα λάθος πλάνο.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια δηλώσεων του Φίλιππου Καμπούρη για το κύκλωμα με τις απάτες, εμφανίστηκε στον αέρα μια φωτογραφία με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Το πλάνο έμεινε στον αέρα για περίπου 3 δευτερόλεπτα.

Στη συνέχεια, η μετάδοση του βίντεο διακόπηκε και ο Γιώργος Λιάγκας, αναστατωμένος, ζήτησε συγγνώμη από τους τηλεθεατές.

«Λοιπόν, ζητώ συγγνώμη! Ζητώ συγγνώμη! Τι να πω γαμ… για την Κίμπερλι που ξαφνικά πετάχτηκε στο θέμα αυτό. Ζητώ συγγνώμη από τους τηλεθεατές. Θέλω να είμαστε πιο προσεκτικοί παιδιά. Σας παρακαλώ πολύ! Ζητώ συγγνώμη για ακόμη μια φορά», είπε ο Γιώργος Λιάγκας.