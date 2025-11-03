MENOY

MEDIA NEWS

Οι “Ράδιο Αρβύλα” έκαναν πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 – “Επιστρέψαμε και τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα απ’ ότι τα αφήσαμε”

Πρεμιέρα έκαναν το βράδυ της Δευτέρας (03/11) οι «Ράδιο Αρβύλα», μέσα από την συχνότητα του ΑΝΤ1.

Ο Αντώνης Κανάκης μαζί με τους Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση, αλλά και τους Κωστάκη και «Πασοκτσή», επέστρεψαν με καυστική άποψη, γέλιο και νοσταλγία για άλλη μία σεζόν.

«Κυρίες και κύριοι καλησπέρα! Συγγνώμη, είμαστε στο Ράδιο Αρβύλα και δεν μπορώ να ξέρω τι είναι σοβαρό και τι αλήθεια», είπε αρχικά ο παρουσιαστής και εξήγησε πως το κανάλι έβγαλε έκτακτο δελτίο: «Για να αποφασίζει ο ΑΝΤ1 να διακόψει στην πρεμιέρα, κάτι σοβαρό έχει συμβεί. Οπότε πάμε στο έκτακτο και ξεκινάμε μετά».

Ωστόσο, δεν ήταν αληθινό έκτακτο αλλά ένα χιουμοριστικό ρεπορτάζ σχετικά με το τροχαίο του Βασίλη Μπισμπίκη πριν από μερικές εβδομάδες.

